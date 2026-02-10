Acrisure Brasil anuncia novos diretores na área comercial

A Acrisure Brasil anuncia a ampliação de sua diretoria comercial com a chegada de dois executivos: Isis Wagner, como Diretora Comercial de Benefícios Corporativos, e Umberto Raponi, como Diretor Comercial de Canais.

Com mais de 20 anos de experiência no setor e passagens por empresas como Porto Seguro e Alper Seguros, Isis Wagner liderou áreas de planejamento e comercial corporativo. Na Acrisure Brasil, seu foco será a inovação aplicada aos negócios.

Já Umberto Raponi acumula mais de 30 anos de trajetória em instituições como Bradesco Seguros e D’Or Consultoria, especializando-se na gestão de canais de distribuição e massificados. Na corretora, ele terá o desafio de integrar o ecossistema de parceiros à plataforma tecnológica da empresa.

As contratações fazem parte de um momento de crescimento estruturado da marca no Brasil. O CEO da Acrisure Brasil, Thomaz Menezes, ressalta que a estratégia da empresa é responder às demandas cada vez mais complexas do mercado. “Nossa estratégia de expansão e consolidação exige talentos que compartilhem o DNA empreendedor da Acrisure. Isis e Umberto chegam para fortalecer nossa capacidade de entregar consultoria de alto nível, com visão integrada de negócio e foco em resultados para os clientes”, afirma Menezes.