EXCLUSIVO – A chegada da MNK Internacional ao Brasil marca mais um movimento de internacionalização do Grupo, em um momento em que o mercado brasileiro busca ampliar capacidade e sofisticação técnica para estruturas mais complexas. O grupo, de origem anglo-indiana e com presença global, inicia sua operação com foco inicial na montagem de uma corretora de seguros voltada aos riscos de maior complexidade, como engenharia, infraestrutura, garantia e responsabilidade civil.

Segundo Sérgio Clark, CEO da MNK International no Brasil, o posicionamento do grupo está diretamente ligado ao seu DNA internacional e à estrutura integrada entre corretagem, resseguro e capacidade própria. “O grupo é conhecido por transformar riscos difíceis, que ninguém quer, em oportunidades, em função da diversificação das empresas que possui”, afirma.

A MNK International é uma organização privada, controlada por uma família de origem indiana com cidadania britânica. “Todas as empresas do grupo pertencem a duas pessoas. O M é de Manoj, o N é de Naman, e Kumar é o sobrenome deles”, explica Clark.

Com presença internacional e um portfólio que inclui corretoras, resseguradoras, seguradoras e estruturas de MGA, o grupo reúne mais de 400 colaboradores e parceiros ao redor do mundo. Essa arquitetura permite acesso a diferentes fontes de capacidade, um ativo considerado estratégico para operações envolvendo riscos de maior severidade.

No comunicado de anúncio da operação brasileira, Naman Kumar, CEO da MNK International, comentou: “À medida que continuamos nosso rápido crescimento na América Latina, expandir para o Brasil é um próximo passo natural para a MNK International. No Brasil, estamos fazendo parceria com uma equipe de liderança que passou décadas construindo confiança no mercado. A MNK International Brasil fortalecerá a forma como apoiamos clientes internacionais com interesses no Brasil e ajudará clientes brasileiros a acessar as melhores soluções em todo o mundo.”

“No Brasil, a estratégia inicial é objetiva: atuar em linhas de grandes riscos, segmento que exige engenharia técnica, acesso a resseguro e capacidade estruturada. O foco inicial será em grandes riscos: responsabilidade civil, garantia, engenharia, construção e infraestrutura”, destaca Clark.

A operação começa pela montagem de uma corretora de seguros, etapa considerada essencial para, posteriormente, estruturar a frente de resseguros. “Uma corretora de resseguro precisa de uma corretora de seguros forte para estruturar os programas dos clientes”, antecipa o CEO brasileiro.

Entre os exemplos de riscos de difícil colocação citados pelo executivo estão plantas químicas, fábricas de vacinas, operações logísticas e complexos industriais, segmentos tradicionalmente dependentes de alta capacidade e modelagem técnica especializada.

Crescimento orgânico, parcerias e aquisições

A MNK International Brasil inicia a operação brasileira praticamente do zero, em um movimento típico de greenfield. “Estamos começando do zero, produção zero, o que é muito difícil”, reconhece Clark. Ainda assim, a estratégia prevê múltiplas alavancas de crescimento. Uma delas é a expansão por aquisições, possibilidade já em análise. “Não estamos descartando crescer por aquisições. Já temos dois NDAs em andamento, embora ainda sem nada definido”, pondera.

Outra frente relevante será o uso de uma rede internacional para geração de negócios e compartilhamento de capacidade, inclusive em regime de cross-selling entre as empresas do grupo. Em um mercado onde grandes players concentram boa parte das estruturas globais de resseguro, a proposta da MNK International é atuar como provedor de soluções para riscos menos desejados pelas carteiras tradicionais.

A estratégia inclui, inclusive, parcerias pontuais com outras corretoras globais em colocação de riscos específicos, prática comum no mercado internacional quando há necessidade de compartilhamento de participação e remuneração.

Como o grupo ainda é pouco conhecido no país, o executivo reconhece que a primeira fase será de posicionamento institucional e relacionamento com clientes corporativos e parceiros. “O grupo não é conhecido no Brasil. Vamos precisar fazer um trabalho muito forte de marketing e de relacionamento com clientes e networks”, afirma.

A operação já conta com escritório montado em São Paulo, na região da Vila Olímpia, e está em fase de contratação de equipe para estruturar as primeiras frentes comerciais e técnicas. Junto com o CEO, Alexandre Dabus assume como diretor New Retail Insurance Broker da MNK International, para aplicar o seu conhecimento internacional na busca dos melhores negócios para os clientes brasileiros.

Experiência como ativo estratégico

A escolha de Sérgio Claro para liderar a entrada da MNK no país está diretamente ligada ao histórico do executivo no mercado de grandes riscos e à sua rede de relacionamento construída ao longo de décadas.

“O grupo me procurou justamente pela experiência acumulada nesse segmento, ao longo de mais de 50 anos dedicados ao setor de seguros. Vou dar tudo de mim para construir essa operação”, completa Clark, que já atuou nas maiores corretoras internacionais.

*Kelly Lubiato