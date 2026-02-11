Guru SPOC anuncia Ícaro Demarchi como novo CEO

A Guru SPOC anunciou a nomeação de Ícaro Demarchi Araujo Leite como novo CEO. Fundada por Antonio Cassio e Cassio Amaral, a empresa foi a primeira Sociedade Processadora de Ordem do Cliente (SPOC) autorizada a operar no ecossistema de Open Insurance no Brasil.

Ícaro Leite já atuou como diretor da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e como executivo da B3. Ele assume a liderança da companhia em um momento de avanço regulatório e operacional do Open Insurance e do Open Finance no país.

A empresa atua como plataforma de infraestrutura voltada à integração de dados, distribuição e serviços no ambiente de seguros, com foco na conexão entre seguradoras, plataformas digitais e parceiros de outros segmentos financeiros.

De acordo com o novo CEO, a estratégia envolve ampliar a atuação da companhia na intersecção entre seguros e crédito. “Nosso objetivo é abrir novos canais para o mercado securitário, gerar negócios de forma acelerada e criar oportunidades especialmente em segmentos com alto potencial de inclusão. Atuamos com ambidestra entre Open Insurance e Open Finance, explorando as intersecções entre seguros e crédito, além de desenvolver modelos que integram soluções de proteção a jornadas digitais já existentes”.

A Guru SPOC afirma que pretende atuar como hub de integração no ecossistema regulado, conectando seguradoras e parceiros de forma alinhada às diretrizes do Open Insurance. Recentemente, a empresa concluiu uma rodada de investimentos para sustentar seus planos de crescimento, embora não tenha divulgado valores.

Com a mudança na liderança, a companhia inicia uma nova etapa voltada à consolidação de sua atuação no ambiente de infraestrutura do Open Insurance e Open Finance.