6º ConsegNNE: Grupo A12+ confirma participação

O Grupo A12+ confirmou presença no 6º Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e do Nordeste (ConsegNNE), que será realizado nos dias 13 e 14 de março, no Centro de Convenções Salvador, na Bahia.

Durante o evento, o grupo estará na Exposeg, feira de negócios que integra a programação do congresso, com estande próprio. No espaço, a companhia apresentará seu ecossistema de gestão e soluções voltadas ao aprimoramento operacional e comercial de corretoras.

Segundo o presidente do Grupo A12+, Renner Fidelis, a presença no encontro tem caráter estratégico. “Participar do CONSEGNNE é uma prioridade para o Grupo A12+. O Nordeste possui um potencial de crescimento extraordinário e corretores extremamente qualificados. Nossa missão em Salvador é mostrar que, por meio da colaboração das soluções que oferecemos, o corretor pode superar os desafios regulatórios e focar no que é essencial: o relacionamento consultivo com o cliente. Vamos ao evento trocar experiências e construir, juntos, um mercado mais moderno e sustentável.”

De acordo com a empresa, a participação no congresso também busca reforçar sua atuação como integradora de processos, acesso a mercados e inteligência de dados, com foco na sustentabilidade e adaptação das corretoras às novas exigências regulatórias e competitivas do setor.