Ezze Seguros renova patrocínio com o Corinthians

A Ezze Seguros e o Sport Club Corinthians Paulista anunciaram a prorrogação do contrato de patrocínio por mais seis meses para o time profissional masculino de futebol. A parceria entre a seguradora e o clube teve início em 2024.

Com a renovação, a marca da Ezze Seguros continuará estampada na parte superior das costas da camisa do Corinthians até a paralisação dos campeonatos nacionais em razão da Copa do Mundo, prevista para o meio do ano.

“Este novo acordo mostra a força dessa parceria que já vem desde 2024, em todos os momentos. Intensifica ainda mais a relação entre as duas marcas, além de proporcionar novos ativos para o patrocinador e reforçar a valorização do Corinthians com a plataforma de patrocínio”, afirma Richard Vinhosa, CEO da Ezze Seguros.

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, também destacou a continuidade da relação entre as partes. “A parceria com a EZZE Seguros vai muito além da exposição de marca. É uma relação construída com confiança e muito profissionalismo. A renovação nos dá ainda mais segurança no trabalho que vem sendo feito”, diz.

Durante a formalização do novo acordo, o vice-presidente executivo da seguradora, Ivo Machado, ressaltou a relevância da parceria. “Todo o nosso apoio ao clube. Renovada essa parceria… que venham mais títulos neste ano”, afirma.