Grupo SMZTO investe na franquia Líbero Seguros e entra no mercado

O Grupo SMZTO, private equity especializado em ativos de franchising do país, acaba de adquirir uma participação na rede de franquias Líbero Seguros. Trata-se da primeira franquia do mercado de seguros a receber investimento do grupo, que se interessou pelo modelo de negócio mais enxuto, com investimento inicial e redusizdo (a partir de R$ 25 mil no modelo home office).

Neste primeiro momento, a participação será minoritária, com possibilidade de aquisição de novas fatias e evolução para co-controle nos próximos anos. O movimento marca um novo capítulo na trajetória da Líbero Seguros e reforça sua estratégia de crescimento, governança e fortalecimento da marca em nível nacional.

Com o aporte, a empresa pretende ampliar os investimentos em marketing, estrutura de back office e tecnologia, com a meta de alcançar mais de duas mil unidades franqueadas nos próximos cinco anos e buscar a liderança no mercado brasileiro de corretagem de seguros.

O potencial do setor foi um dos principais fatores que levaram a SMZTO a investir na Líbero. Segundo dados da Susep, o mercado de seguros cresceu 12,2% em 2024 em relação ao ano anterior. Para 2025, as projeções da CNseg indicam avanço de pelo menos 10%.

“Já vínhamos estudando o mercado de seguros, que é vasto, abrangente e com enorme potencial de crescimento. No Brasil, cerca de 80% da população ainda não possui seguro de vida; no seguro auto, esse percentual chega a 70%; e na previdência privada, a 90%”, afirma José Carlos Semenzato, presidente do Conselho da SMZTO. “Além disso, trata-se de um setor bastante pulverizado, com mais de 140 mil corretores cadastrados na Susep, muitos deles atuando de forma independente. A Líbero se destaca pela proposta de valor ao franqueado, com um modelo resiliente e sinergias claras com outros negócios do grupo”.

Outro diferencial apontado é o baixo investimento inicial aliado ao potencial de retorno e à alta recorrência de receitas. “Esta é a primeira rede do Grupo SMZTO com modelo de microfranquia, custos menores e infraestrutura mais enxuta, algo especialmente relevante em um cenário de juros elevados”, acrescenta Semenzato.

Fundada em 2015, em Uberaba (MG), por Tiago Souto, executivo com trajetória no setor financeiro, a Líbero Seguros nasceu com a proposta de oferecer soluções de proteção e serviços financeiros adequados a cada fase da vida dos consumidores. Para os franqueados, o suporte vai além da venda, abrangendo atendimento ao cliente, cobrança, pós-venda e apoio 24 horas em sinistros. “Contamos com um back office robusto, responsável por toda a parte operacional e burocrática. Isso permite que o franqueado foque na captação de leads e na geração de novos negócios”, explica Souto, CEO da companhia.

Atualmente, a Líbero possui mais de 200 operações espalhadas pelo país. Em 2025, a rede superou a marca de R$ 100 milhões em Prêmio Emitido Líquido, operando com um portfólio diversificado que inclui seguros de vida, saúde, auto, produtos financeiros, além de soluções para os segmentos agro, náutico, aeronáutico e cyber. A corretora mantém parcerias com mais de 50 seguradoras.

Com a entrada da SMZTO, a expectativa é acelerar o ritmo de crescimento e ampliar o reconhecimento da marca. “Construímos a Líbero do zero, cliente por cliente, desenvolvendo uma metodologia própria, replicável e com transferência real de know-how aos franqueados. Com o suporte do Grupo SMZTO, damos um passo decisivo para nos consolidarmos como uma das principais franquias de seguros do país”, afirma Souto. “Ganhamos visibilidade, estrutura de governança e o apoio de um grupo com ampla expertise em expansão, franquias e construção de marcas líderes”.