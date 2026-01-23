Tokio Marine projeta 2026 com foco em disciplina técnica e inovação

EXCLUSIVO – À medida que o seguro passa a ocupar um espaço mais recorrente no planejamento financeiro de empresas e famílias, 2026 se apresenta como um ano de consolidação para o setor. Na avaliação da Tokio Marine, esse avanço exige menos volume a qualquer custo e mais foco em eficiência, tecnologia e capacidade de responder a riscos cada vez mais complexos.

As prioridades estratégicas apresentadas pela seguradora para o ano seguem alinhadas ao plano Tokio Transforma, que orienta a atuação da empresa no País. Segundo Daniel Dibe, Diretor Executivo de Finanças e Administração da Tokio Marine Seguradora, a proposta é sustentar crescimento com qualidade. “Temos como foco a excelência em serviços e o aumento contínuo da produtividade e da eficiência, sempre apoiados por investimentos consistentes em inovação e tecnologia”.

Na avaliação da seguradora, o mercado de seguros chega a 2026 sustentado por fundamentos econômicos relativamente sólidos. As projeções indicam um crescimento econômico moderado, com inflação sob controle e um mercado de trabalho resiliente, criando uma base favorável para a expansão do setor. “Mesmo em um ambiente ainda desafiador, o seguro tende a crescer acima da inflação, reforçando seu papel como instrumento essencial de proteção financeira”, explica.

Mesmo com juros ainda em patamar restritivo, a seguradora relata que tem observado uma demanda consistente por soluções de proteção, impulsionada pelo aumento da percepção de risco por parte de pessoas e empresas. Segundo a companhia, o crédito, que está altamente correlacionado ao desempenho do setor, segue em trajetória de crescimento e tende a favorecer linhas como seguros financeiros, garantia e produtos vinculados a financiamentos e concessões, que aparecem entre os principais vetores de avanço em 2026.

A construção civil também aparece, na leitura da Tokio Marine, como um dos motores relevantes para o mercado segurador no próximo ciclo. A retomada gradual do setor, combinada a programas habitacionais e à expansão do crédito imobiliário, sustenta o crescimento do seguro habitacional e amplia a demanda por seguros de riscos de engenharia e garantia, sobretudo em projetos de infraestrutura e obras públicas. Já os seguros de pessoas, segundo a companhia, mantêm trajetória positiva, refletindo um movimento estrutural de maior valorização da proteção individual e do planejamento financeiro.

No agronegócio, após um período excepcional, o setor passa por um processo de normalização, mas segue com peso estratégico relevante. Para a Tokio Marine, o seguro rural continua apresentando potencial de crescimento no médio e longo prazo, especialmente se houver avanços na previsibilidade e na execução dos mecanismos de subvenção, considerados essenciais para ampliar a penetração do seguro no campo.

Do ponto de vista competitivo, a seguradora entende que a perspectiva de redução gradual da taxa de juros pode estimular um ambiente mais racional ao longo de 2026, com maior foco na qualidade técnica, na eficiência operacional e na sustentabilidade dos resultados. Ao mesmo tempo, a ampliação da concorrência formal, com a regulamentação de novos players, tende a elevar o nível de exigência do mercado. “Esse cenário reforça a importância de diferenciação por meio de serviço, inovação e proximidade com corretores e clientes”, afirma.

Além do foco operacional, a companhia também aponta o fortalecimento do trabalho em equipe e a evolução da agenda ESG como pilares centrais para a perenidade do negócio. Com 66 anos de atuação no Brasil, a Tokio Marine reforça o compromisso de longo prazo com o País. “Seguimos investindo no Brasil e ampliando a oferta de soluções que protejam a vida e o patrimônio de pessoas e empresas, além de atuar para fortalecer a cultura do seguro, especialmente diante dos desafios trazidos pelas mudanças climáticas”, destaca Daniel.

O plano regulatória aparece como outro eixo relevante na leitura da companhia. A implementação do Novo Marco Legal dos Seguros inaugura um período de transição que exige adaptações em produtos, processos e sistemas, além de investimentos em governança e conformidade. Segundo o executivo, apesar dos desafios de curto prazo, o novo ambiente regulatório tende a fortalecer a segurança jurídica e a transparência das relações contratuais no longo prazo.

Entre as tendências que devem impactar a atuação das seguradoras em 2026, a seguradora aponta o avanço dos riscos emergentes, como o aumento das ameaças cibernéticas e a intensificação dos eventos climáticos extremos. Na avaliação, esses fatores ampliam a complexidade do negócio, mas também abrem espaço para soluções mais especializadas e para iniciativas ligadas à sustentabilidade e à infraestrutura resiliente. “Esses riscos exigem modelos mais sofisticados de análise e produtos cada vez mais alinhados à realidade dos clientes”, conta.

A tecnologia, especialmente o uso mais amplo de inteligência artificial, surge como um elemento transversal a esse processo. Segundo a seguradora, a aplicação de automação e ferramentas digitais nos processos e na jornada do cliente busca ganhos de eficiência, agilidade e consistência operacional, sem perder de vista a necessidade de clareza e qualidade no atendimento. “O uso da tecnologia precisa apoiar decisões mais precisas e melhorar a experiência, tanto para clientes quanto para corretores”, observa.

Por fim, a Tokio Marine colo como desafio central para esse ano, equilibrar crescimento, eficiência e responsabilidade em um mercado mais exigente e regulado. “O seguro tem um papel cada vez mais relevante na proteção financeira da sociedade. Sustentar esse crescimento exige disciplina técnica, adaptação constante e foco na entrega de valor no longo prazo”, conclui Daniel Dibe.

Nicholas Godoy, de São Paulo.