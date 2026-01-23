Split Risk recebe reguladores de Moçambique em agenda técnica

A diretoria da Split Risk recebeu nesta semana a visita de representantes do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM). O encontro teve como foco a transferência de conhecimento sobre o Sandbox Regulatório, Open Insurance (OPIN) e o Sistema de Registro de Operações (SRO).

Na agenda da comitiva de Moçambique estava ainda uma visita técnica à Superintendência de Seguros Privados (Susep). A convite da autarquia, a Split Risk foi representada por Pedro Pires (fundador); Marcos Rogério Kapp (CEO); e Sérgio Schwetter, diretor de Novos Negócios.

Sérgio apresentou o case da Split Risk Seguradora, que se tornou a maior insurtech do Sandbox da Susep já em 2023, sendo responsável por quase metade dos prêmios emitidos por todos os 30 participantes. Vale lembrar que, recentemente, a companhia recebeu a licença definitiva para operar no mercado.

“Este foi um encontro muito interessante, porque pudemos demonstrar na prática nossa jornada de inovação e, especialmente, como o modelo MGA (Managing General Agent) tem se consolidado como uma peça-chave para o crescimento do mercado brasileiro”, destacou Kapp.

“Então, acho que podemos dizer que a inovação no setor de seguros constrói pontes internacionais. Mais do que uma apresentação, este encontro representou um intercâmbio técnico valioso entre o regulador e o mercado, ampliando as perspectivas sobre regulação e crescimento sustentável”, concluiu.