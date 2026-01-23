A Mapfre anuncia a promoção de João Vitor Manzano ao cargo de diretor comercial responsável pelas regiões Norte e Nordeste. Com uma trajetória de 20 anos construída na companhia, o executivo assume a nova posição após se destacar pelo crescimento profissional e pelo desempenho consistente na área de negócios.

Para Karine Brandão, diretora executiva comercial do Canal Corretor da Mapfre, a escolha reflete um movimento de valorização de talentos internos que se destacam no dia a dia da companhia. “O João construiu uma carreira sólida na Mapfre, sempre com foco em resultado, proximidade com os corretores e entendimento profundo das necessidades regionais. Essa promoção é fruto de um trabalho consistente e do impacto positivo que ele gerou nas operações por onde passou”, afirma.

Manzano é bacharel em Direito e possui MBA em Economia e Gestão Empresarial. Ao longo de sua trajetória na Mapfre, atuou em diferentes frentes da área comercial, acumulando conhecimento do negócio e do relacionamento com os canais de distribuição.

Nos últimos anos, o executivo esteve à frente da sucursal de Campinas (SP), onde se destacou pela condução de iniciativas voltadas ao crescimento da carteira, ao fortalecimento da parceria com corretores e à adaptação das estratégias comerciais às demandas locais, com resultados relevantes para a companhia.

O desempenho à frente da unidade consolidou o executivo como uma liderança preparada para assumir desafios mais amplos. “Agora, Manzano passa a liderar uma diretoria regional que reúne mercados estratégicos, com características diversas e grande potencial de desenvolvimento”, afirma Karine. O foco será ampliar a presença da Mapfre nessas regiões, apoiar as equipes locais e aprofundar o relacionamento com os parceiros.

“Assumir essa nova posição é uma oportunidade de aplicar tudo o que construí ao longo da minha trajetória na companhia numa escala maior. São regiões com realidades distintas, que exigem proximidade, escuta ativa e soluções alinhadas a cada mercado. Nosso trabalho será estar cada vez mais próximos dos corretores e das equipes, fortalecendo uma atuação sustentável e de longo prazo”, afirma o executivo.