Europ Assistance apresenta novo app para prestadores

A Europ Assistance Brasil apresenta o lançamento de seu novo aplicativo voltado exclusivamente para prestadores de serviços. Disponível para download nas plataformas App Store e Google Play, o app traz uma série de funcionalidades que visam otimizar a operação e melhorar a experiência tanto dos parceiros quanto dos beneficiários.

A nova ferramenta permite que os prestadores administrem seus atendimentos com mais agilidade e eficiência, compartilhem a localização em tempo real com os clientes, se comuniquem diretamente com a central de atendimento da EA Brasil e acompanhem seus fluxos de forma prática e transparente.

O lançamento faz parte do EAsy, ecossistema digital da Europ Assistance Brasil que conecta todas as iniciativas e soluções digitais da companhia, consolidando um novo momento da marca focado em inovação, integração e experiência do usuário.

“Com o novo aplicativo, damos mais um passo importante na digitalização dos nossos serviços e no fortalecimento da parceria com nossos prestadores, que agora contam com uma solução robusta, intuitiva e voltada para suas reais necessidades”, afirma Tiago Massarico, Diretor Executivo de Operações da Europ Assistance Brasil.

A ferramenta estará disponível para mais de 5 mil prestadores em todo o Brasil, que atuam nos segmentos de assistência residencial e auto, as demais linhas até 2026. A novidade reforça o compromisso da Europ Assistance Brasil em oferecer soluções tecnológicas que simplificam processos e garantem um atendimento cada vez mais ágil e eficiente.