Ultima atualização 19 de janeiro

Europ Assistance apresenta novo app para prestadores

Disponível para download nas plataformas App Store e Google Play, o app traz uma série de funcionalidades que visam otimizar a operação.

A Europ Assistance Brasil apresenta o lançamento de seu novo aplicativo voltado exclusivamente para prestadores de serviços. Disponível para download nas plataformas App Store e Google Play, o app traz uma série de funcionalidades que visam otimizar a operação e melhorar a experiência tanto dos parceiros quanto dos beneficiários.

A nova ferramenta permite que os prestadores administrem seus atendimentos com mais agilidade e eficiência, compartilhem a localização em tempo real com os clientes, se comuniquem diretamente com a central de atendimento da EA Brasil e acompanhem seus fluxos de forma prática e transparente.

O lançamento faz parte do EAsy, ecossistema digital da Europ Assistance Brasil que conecta todas as iniciativas e soluções digitais da companhia, consolidando um novo momento da marca focado em inovação, integração e experiência do usuário.

“Com o novo aplicativo, damos mais um passo importante na digitalização dos nossos serviços e no fortalecimento da parceria com nossos prestadores, que agora contam com uma solução robusta, intuitiva e voltada para suas reais necessidades”, afirma Tiago Massarico, Diretor Executivo de Operações da Europ Assistance Brasil.

A ferramenta estará disponível para mais de 5 mil prestadores em todo o Brasil, que atuam nos segmentos de assistência residencial e auto, as demais linhas até 2026. A novidade reforça o compromisso da Europ Assistance Brasil em oferecer soluções tecnológicas que simplificam processos e garantem um atendimento cada vez mais ágil e eficiente.

Compartilhe no:

Assine nossa newsletter

Você também pode gostar

Feed Apólice

Aviso de direitos autorais e compartilhamento

Este conteúdo é protegido pela legislação brasileira de direitos autorais. Para compartilhá-lo, utilize exclusivamente o link original ou as ferramentas de compartilhamento disponibilizadas na própria página.

Textos, fotografias, artes e vídeos publicados pela Revista Apólice não podem ser reproduzidos, no todo ou em parte, em qualquer meio de comunicação (impresso ou digital), sem autorização prévia e expressa da Revista Apólice.

Para solicitações de uso, reprodução ou parcerias editoriais, entre em contato: graciane@revistaapolice.com.br

https://revistaapolice.com.br

Visão geral da privacidade

Este site utiliza cookies para que possamos lhe proporcionar a melhor experiência de usuário possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu navegador e desempenham funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.