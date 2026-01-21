Sabemi aposta em jornada digital para comunicação de sinistros

A Sabemi, acaba de lançar uma nova forma de comunicar sinistro, desenvolvida para modernizar e padronizar o processo de registro de ocorrências. A novidade prioriza a experiência do segurado, oferecendo mais agilidade, clareza e autonomia desde o primeiro contato até o encerramento do atendimento.

Com a ferramenta, é possível comunicar sinistros de forma totalmente digital, diretamente pelo computador ou celular, por meio de uma interface simples e intuitiva. O segurado também pode acompanhar o andamento do processo em tempo real, com acesso contínuo a informações atualizadas, o que garante mais transparência e tranquilidade em todas as etapas.

“Essa novidade foi pensada para oferecer ao segurado uma experiência mais simples, rápida e confiável justamente quando ele mais precisa. Nosso objetivo é reduzir incertezas, facilitar o envio de informações e garantir que o segurado tenha visibilidade e controle sobre cada etapa do seu processo”, afirma Vanessa Sorgatto, gerente de Operações de Seguros da Sabemi.

A nova solução integra o plano de transformação digital da companhia e segue as boas práticas do mercado, além de estar alinhada aos requisitos regulatórios. “A plataforma reforça o nosso compromisso de evoluir continuamente, utilizando a tecnologia para oferecer mais eficiência e conveniência, sem abrir mão do cuidado e da proximidade no relacionamento com os segurados”, complementa Vanessa.