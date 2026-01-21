AXA avança na digitalização do Seguro Garantia no Brasil

A AXA no Brasil lançou a Plataforma Digital do Seguro Garantia no segundo semestre do ano passado e, com o objetivo de evoluir sempre para entregar a melhor solução para os corretores e seus clientes, a companhia anuncia nova funcionalidade no produto. A seguradora integrou uma ferramenta de Inteligência Artificial (IA) proprietária ao seu Motor de Crédito, garantindo uma redução drástica no tempo de resposta para corretores e clientes.

O avanço do uso de IA na AXA do Brasil reflete um dos pilares estratégicos da companhia: a massificação. A AXA quer ampliar sua capilaridade no país, tornando produtos mais simples e processos mais ágeis por meio da tecnologia. A IA já está inserida no dia a dia da empresa e se consolida a cada dia como um importante vetor deste novo ciclo de crescimento.

A novidade chega para complementar a eficiência da plataforma que já oferecia cotação e emissão 100% digitais. Agora, ao realizar o upload dos demonstrativos financeiros na ferramenta, a nova IA realiza a leitura e o processamento dos dados de forma automatizada.

O principal diferencial desta atualização é a celeridade. Anteriormente, o processo de análise de crédito que dependia de ação humana podia levar até 3 dias úteis para ser concluído. Com a implementação da IA, essa validação passa a ser automática, liberando a capacidade de crédito quase instantaneamente.

“Optamos por implementar essa tecnologia agora, alguns meses após o lançamento da plataforma online , para garantir primeiramente a estabilidade da emissão Enquanto isso, nossa ferramenta de IA passava por rigorosos testes internos. O resultado é uma solução robusta que elimina gargalos operacionais sem alterar o fluxo de trabalho do corretor”, explica Fábio Scatigno, Superintendente de Garantia da AXA, que lidera a fase final deste processo de digitalização.

A atualização não exige mudanças na forma como o corretor realiza a cotação. A melhoria ocorre nos bastidores, restrita ao primeiro passo da jornada: a definição da capacidade do cliente.

Essa novidade é aplicada tanto para pequenos quanto para grandes riscos, sempre que houver upload de demonstrações financeiras. Uma vez aprovado o limite automaticamente, o restante do fluxo de emissão segue inalterado, mantendo a agilidade de emissão de apólices em menos de 1 minuto, característica já consolidada da plataforma.