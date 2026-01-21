Ultima atualização 21 de janeiro

Brasileiro vende corretora de seguros para gigante americana, nos EUA

Tiago Prado, CEO da Breezy Insurance

Uma recente inauguração em Massachusetts simboliza um marco estratégico na carreira do empresário goiano Tiago Prado. Ele, que fundou e consolidou sua própria corretora de seguros em solo americano, celebra a venda de seu negócio a um conglomerado do setor nos Estados Unidos.

Ele chegou ao país na adolescência e, sem fluência no inglês, superou barreiras educacionais e socioeconômicas para se estabelecer como uma referência no mercado de seguros. Ele é fundador da BRZ Insurance, que ultrapassou US$ 50 milhões em prêmios anuais em apenas cinco anos.

A virada começou quando decidiu concluir o GED, equivalente ao diploma do ensino médio americano, dando início a um caminho que mudaria completamente sua trajetória. Com disciplina e foco nos estudos, Tiago foi aceito na Tufts University, onde se formou e desenvolveu uma base sólida em economia, finanças e pensamento estratégico. A experiência acadêmica, somada à vivência prática como imigrante, despertou nele uma percepção clara: havia uma lacuna enorme no mercado de seguros para atender brasileiros e latinos que não entendiam o sistema americano, mas precisavam dele para trabalhar, empreender e viver com segurança.

O sucesso de Tiago aconteceu por identificar a ineficiência de mercado: o setor de seguros americano estava falhando em atender a vasta e crescente população latina do país. “A inovação não foi um produto, mas um modelo de negócio construído sobre a ideia radical de falar com os clientes em seu próprio idioma e explicar as complexidades arcanas dos seguros”, explica Tiago

Com a ampliação do público atendido, a empresa passou por um reposicionamento de marca e tornou-se Breezy Seguros, reforçando a missão de simplificar o acesso ao seguro e ampliar seu alcance para além da comunidade brasileira. O crescimento foi constante e sustentado, sem perder o vínculo local que marcou sua origem.

Após oito anos de operação, a trajetória alcançou um novo patamar. Em 2025, a BRZ Insurance, atual Breezy Seguros, foi adquirida pela Trucordia, uma das maiores plataformas de seguros dos Estados Unidos. A Trucordia é gerida por um fundo global de private equity com mais de US$ 400 bilhões sob gestão, o Carlyle Group, um dos maiores investidores institucionais do mundo.

A aquisição representa um reconhecimento institucional da empresa construída por Tiago Prado e de seu modelo de negócios. A Breezy passa a integrar uma plataforma nacional, mantendo sua identidade local e ampliando o acesso a recursos, tecnologia e novas oportunidades de crescimento, sem perder o foco no atendimento próximo à comunidade.

Para a comunidade brasileira e latina nos Estados Unidos, a história tem um peso simbólico importante. Um negócio fundado por um imigrante, com base em necessidades reais da comunidade, atinge o nível de uma transação com um grupo de alcance nacional.

K.L.

