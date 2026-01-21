Uma recente inauguração em Massachusetts simboliza um marco estratégico na carreira do empresário goiano Tiago Prado. Ele, que fundou e consolidou sua própria corretora de seguros em solo americano, celebra a venda de seu negócio a um conglomerado do setor nos Estados Unidos.

Ele chegou ao país na adolescência e, sem fluência no inglês, superou barreiras educacionais e socioeconômicas para se estabelecer como uma referência no mercado de seguros. Ele é fundador da BRZ Insurance, que ultrapassou US$ 50 milhões em prêmios anuais em apenas cinco anos.

A virada começou quando decidiu concluir o GED, equivalente ao diploma do ensino médio americano, dando início a um caminho que mudaria completamente sua trajetória. Com disciplina e foco nos estudos, Tiago foi aceito na Tufts University, onde se formou e desenvolveu uma base sólida em economia, finanças e pensamento estratégico. A experiência acadêmica, somada à vivência prática como imigrante, despertou nele uma percepção clara: havia uma lacuna enorme no mercado de seguros para atender brasileiros e latinos que não entendiam o sistema americano, mas precisavam dele para trabalhar, empreender e viver com segurança.

O sucesso de Tiago aconteceu por identificar a ineficiência de mercado: o setor de seguros americano estava falhando em atender a vasta e crescente população latina do país. “A inovação não foi um produto, mas um modelo de negócio construído sobre a ideia radical de falar com os clientes em seu próprio idioma e explicar as complexidades arcanas dos seguros”, explica Tiago

Com a ampliação do público atendido, a empresa passou por um reposicionamento de marca e tornou-se Breezy Seguros, reforçando a missão de simplificar o acesso ao seguro e ampliar seu alcance para além da comunidade brasileira. O crescimento foi constante e sustentado, sem perder o vínculo local que marcou sua origem.

Após oito anos de operação, a trajetória alcançou um novo patamar. Em 2025, a BRZ Insurance, atual Breezy Seguros, foi adquirida pela Trucordia, uma das maiores plataformas de seguros dos Estados Unidos. A Trucordia é gerida por um fundo global de private equity com mais de US$ 400 bilhões sob gestão, o Carlyle Group, um dos maiores investidores institucionais do mundo.

A aquisição representa um reconhecimento institucional da empresa construída por Tiago Prado e de seu modelo de negócios. A Breezy passa a integrar uma plataforma nacional, mantendo sua identidade local e ampliando o acesso a recursos, tecnologia e novas oportunidades de crescimento, sem perder o foco no atendimento próximo à comunidade.

Para a comunidade brasileira e latina nos Estados Unidos, a história tem um peso simbólico importante. Um negócio fundado por um imigrante, com base em necessidades reais da comunidade, atinge o nível de uma transação com um grupo de alcance nacional.

K.L.