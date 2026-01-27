MetLife realiza Convenção de Vendas 2026 no Brasil

A MetLife realizará nos dias 2 e 3 de fevereiro a sua Convenção de Vendas 2026. Ao longo de dois dias, lideranças comerciais da companhia estarão em painéis dedicados a estratégias de negócios, metas, desafios e entregas previstas para o ano. Com tema central inspirado no MetLife Stadium, palco de grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo de Clubes e a Liga de Futebol Americano, a convenção traz para o Brasil o conceito de “entrar em campo e jogar junto”.

Pela primeira vez, a companhia reunirá praticamente todos os seus colaboradores e alguns parceiros em um único encontro, que deve receber mais de mil participantes, para celebrar a cultura organizacional e o momento da marca no cenário global. Esses temas servirão de base para dinâmicas de integração e motivação dos times. O evento acontecerá na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo, escolhida de forma estratégica por se tratar de um espaço histórico do esporte nacional e símbolo da paixão dos brasileiros pelo futebol.

“Estamos motivados a fazer desta a melhor convenção da nossa história. Além de reunirmos todo o time e convidarmos todos a jogar juntos, este será o momento de conectarmos a grandiosidade da nossa marca e da nossa estratégia com colaboradores e parceiros. Temos uma trajetória sólida no esporte mundial, com o MetLife Stadium como palco de grandes acontecimentos, e, junto com a MetLife Foundation, reforçamos nosso propósito de apoiar as comunidades, inclusive por meio de investimentos em projetos educacionais e esportivos, como a parceria com o Fundo Fifa de Educação Global Citizen”, afirma Denise Coelho, diretora de Marketing e Comunicação da MetLife Brasil.

O encontro marca um momento relevante para a MetLife no Brasil, que vem registrando crescimento consistente no seguro de vida e projeta a ampliação de sua operação nos próximos anos. Nesse cenário, a marca passa a desempenhar um papel estruturante na estratégia da companhia, refletido no desenvolvimento de iniciativas voltadas ao posicionamento institucional no país, com ênfase em esporte, educação, cultura e ações sociais conduzidas pela MetLife Foundation e pela parceria com o Fundo Fifa de Educação Global Citizen.

“Queremos que este seja um momento de inspiração, capaz de engajar colaboradores e parceiros na busca por resultados comuns. Por isso, é fundamental compartilhar com eles a força da nossa marca e de nossos ativos”, complementa Denise.