Mercado de seguro de transportes é tema do Profissional de Seguros

As novidades, tendências e como o corretor pode se capacitar para atuar no mercado de seguros de transportes. Esses serão alguns dos temas do próximo programa Profissional de Seguros desta quinta-feira, 29 de janeiro. A partir das 18h, os apresentadores Fábio Sorolla e Marcello Brancacci receberão Frederico Leopoldo, presidente do Clube Internacional de Seguros e Transportes (CIST).

Na pauta estará também as novidades do XI Expo CIST, considerado o maior congresso multilateral da América Latina nas áreas de logística, seguros e transportes. O encontro acontecerá em Campinas (SP), no dia 12 de março, e deve reunir mais de mil profissionais e executivos que atuam na cadeia logística de riscos e seguros de transportes de carga.

“Vamos promover um panorama geral sobre o ramo de Transportes, um dos mais técnicos do mercado de seguros. Será uma ótima oportunidade para nos atualizarmos sobre esse segmento e conhecer as novidades e tendências para os próximos anos”, explicou Sorolla.

O programa Profissional de Seguros é transmitido todas as quintas-feiras, das 18h às 19h pela Rádio Exclusiva (97,9 FM/SP) – a maior web rádio do país – e pelas páginas no Youtube, no Facebook e no Spotify.