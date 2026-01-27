APVS renova apoio a atletas em projeto social

A APVS Brasil realizou, neste mês de janeiro, a renovação dos contratos dos atletas que integram o Incentiva APVS, programa social da associação que está em sua quarta edição apoiando jovens talentos de esportes olímpicos, paralímpicos e artes marciais. A iniciativa reforça o compromisso da entidade com o desenvolvimento esportivo e social de atletas em início de carreira.

A renovação dos contratos ocorre após o acompanhamento da evolução esportiva e pessoal dos participantes ao longo do último ciclo. Entre os critérios avaliados estão o envolvimento dos atletas com o projeto, a participação em treinos e competições, o engajamento nas ações propostas e o uso da marca Incentiva APVS em eventos e atividades esportivas.

Segundo Arthur Silva, gerente de marketing da APVS Brasil, a renovação representa mais do que a continuidade do apoio. “Renovar o contrato é reconhecer cada resultado alcançado pelos atletas em suas modalidades e reafirmar o compromisso da APVS com o desenvolvimento do esporte”, destaca.

O programa oferece suporte financeiro e institucional aos atletas, enquanto eles levam o nome do projeto para competições e eventos, contribuindo para ampliar a visibilidade do projeto e seu impacto social. Para muitos participantes, o incentivo representa segurança, estabilidade e a possibilidade de seguir competindo em alto nível.“Recebemos relatos de famílias que nos mostram a dimensão desse apoio. Em um dos casos, um jovem atleta pensava em desistir do esporte por falta de recursos. Após ingressar no Incentiva APVS, retomou a motivação, voltou a competir e conquistou novos resultados”, explica Arthur Silva.