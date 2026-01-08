Europ Assistance leva equipes médicas aos portos de cruzeiros

A Europ Assistance Brasil ampliou sua atuação no seguro-viagem marítimo com o lançamento das chamadas Áreas Protegidas nos principais portos de cruzeiros do país. A iniciativa prevê a presença de equipes médicas especializadas e estruturas de atendimento em terminais de alto fluxo, com o objetivo de reduzir o tempo de resposta em emergências e reforçar a assistência aos passageiros durante a temporada de cruzeiros.

O projeto contempla a instalação de unidades médicas em áreas estratégicas dos portos, permitindo atendimento imediato em situações de urgência. A proposta é garantir continuidade aos protocolos iniciados ainda a bordo das embarcações, especialmente em períodos de grande movimentação de passageiros.

Além das unidades fixas, a companhia passou a disponibilizar ambulâncias UTI in loco nas operações portuárias atendidas. Os veículos contam com equipes formadas por médicos, técnicos de enfermagem e profissionais especializados, possibilitando estabilização clínica e remoção segura em casos de maior gravidade.

De acordo com Fabio Pessoa, Diretor de Negócios Travel e Canais Digitais da Europ Assistance Brasil, a iniciativa reforça a atuação da companhia em ambientes de alta complexidade operacional. “A presença direta da nossa equipe no ambiente portuário reforça o compromisso institucional da Europ Assistance de levar proteção onde ela é mais necessária. As Áreas Protegidas ampliam nossa agilidade operacional e representam um avanço importante na construção de um ecossistema de atendimento médico ainda mais integrado, eficiente e preparado para contextos de alta complexidade em parcerias com operadoras e agências que ofertam cruzeiro”, afirma.

O projeto foi estruturado para atender ao período de maior movimentação entre novembro e fevereiro, quando dois navios parceiros, cujos passageiros contam com o seguro-viagem da companhia, podem atracar simultaneamente no mesmo porto, reunindo mais de 7 mil viajantes.

Segundo Rodrigo Nicacio, Diretor Médico da Europ Assistance Brasil, a presença de recursos médicos no próprio ambiente portuário é determinante em situações críticas. “A disponibilidade de recursos avançados e equipes treinadas dentro do ambiente portuário representa um salto de qualidade na assistência ao viajante. Em emergências, cada minuto é fundamental para garantir a vida. Ter uma equipe apta para dar continuidade aos protocolos de atendimento iniciados ainda no navio reduz riscos e aumenta a chance de desfechos clínicos favoráveis”, conclui.

Com atuação global em mais de 200 países e territórios, a Europ Assistance Brasil amplia sua estratégia voltada ao seguro-viagem marítimo e à assistência em operações complexas. A implementação das Áreas Protegidas passa a integrar o conjunto de serviços oferecidos a passageiros, agências e operadoras de cruzeiros, com foco em estruturação do atendimento médico ao longo da jornada de viagem.