Carolina Novaes assume diretoria de Produtos da Seguradora ALM

A Seguradora ALM anunciou a nomeação de Carolina Novaes para a diretoria de Produtos em um momento de expansão da companhia. A executiva passa a responder pela área com foco no desenvolvimento de projetos nas Linhas Financeiras, com destaque para o Seguro Garantia.

Entre as prioridades da nova diretoria está o lançamento de uma plataforma simplificada voltada ao público de pequenas e médias empresas (PMEs). A iniciativa busca ampliar o acesso ao Seguro Garantia por meio de processos mais ágeis e uso intensivo de tecnologia, acompanhando o crescimento da demanda em segmentos como engenharia, infraestrutura e contratos privados.

“O momento é agora. O Seguro Garantia amadureceu e há espaço para inovação, especialmente quando falamos de pequenas e médias empresas”, afirma Carolina.

Além do Seguro Garantia, a ALM trabalha no desenvolvimento de um produto de D&O em formato simplificado, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2026. A proposta é ampliar o portfólio da seguradora e sua atuação no segmento de linhas financeiras.