Planos odontológicos atingem recorde e chegam a 35,4 milhões

O mercado de planos exclusivamente odontológicos manteve trajetória de crescimento ao longo dos 12 meses encerrados em novembro de 2025, período em que o número total de beneficiários alcançou 35,4 milhões, um acréscimo de 1,1 milhão no período, o maior patamar já registrado na série histórica iniciada em 2000, segundo a Análise Especial da Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB), do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS).

Segundo o Instituto, o recorde observado em novembro de 2025 resulta da combinação entre a expansão do emprego formal, a estratégia das empresas de ampliar seus pacotes de benefícios e a relação custo-benefício favorável dos planos odontológicos, consolidando o segmento como um dos vetores mais dinâmicos da saúde suplementar brasileira.

“A forte concentração dos beneficiários em planos coletivos empresariais evidencia a estreita relação entre a expansão da cobertura odontológica e o mercado de trabalho formal, onde esse benefício tem sido cada vez mais usado como instrumento de atração e retenção de trabalhadores”, avalia José Cechin, superintendente executivo do IESS.

O resultado consolida um movimento de expansão intensificado no período mais recente e reflete uma tendência estrutural de longo prazo do segmento. Desde março de 2000, quando havia 2,2 milhões de beneficiários, os planos odontológicos acumularam crescimento absoluto de 33,2 milhões de vínculos, multiplicando sua base por mais de 16 vezes ao longo de aproximadamente 25 anos.

“O avanço observado nos últimos 12 meses não é um fenômeno isolado. Ele se insere em uma trajetória contínua de expansão dos planos odontológicos, que vem se consolidando ao longo de décadas”, afirma Cechin.

A análise histórica mostra que o segmento apresentou crescimento sustentado mesmo em períodos de desaceleração econômica, incluindo os anos da pandemia de Covid-19. Após uma queda pontual em meados de 2020, o número de beneficiários se recuperou rapidamente e voltou a crescer, superando os níveis pré-pandemia já em 2021.

Mais recentemente, entre 2022 e novembro de 2025, a expansão se intensificou, com a adição de 7,1 milhões de novos beneficiários, evidenciando o dinamismo atual do mercado odontológico suplementar.

A desagregação dos dados por tipo de contratação revela que o crescimento foi fortemente concentrado nos planos coletivos empresariais, que passaram de 639 mil beneficiários em 2000 para 26,4 milhões em novembro de 2025. Essa modalidade responde atualmente por cerca de 75% de todos os vínculos de planos odontológicos no país.

A predominância dos planos empresariais reflete fatores estruturais do mercado, como o menor custo relativo da cobertura odontológica em comparação aos planos médico-hospitalares e sua crescente utilização como benefício complementar oferecido pelas empresas.

Os planos individuais ou familiares alcançaram 5,7 milhões de beneficiários, enquanto os planos coletivos por adesão somaram 3,25 milhões, mantendo participação proporcionalmente menor na composição total.

“Mesmo diante de oscilações econômicas relevantes, o segmento demonstrou capacidade de recuperação e crescimento, o que reforça seu caráter estrutural dentro da saúde suplementar”, destaca Cechin.