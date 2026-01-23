Demanda por seguros de automóveis cresce 3% em 2025

O mercado brasileiro de seguros fechou 2025 com um crescimento de 3% na procura por seguro auto em relação ao ano anterior. O dado foi divulgado pelo Índice Neurotech de Demanda por Seguros (INDS), que monitora mensalmente o comportamento e o volume de consultas na plataforma da Neurotech, empresa da B3 pioneira em soluções de inteligência artificial para seguros e crédito.

Apesar de instabilidades no final do ano, como a queda de 7,58% na procura em dezembro em comparação com o mesmo mês de 2024, houve recuperação em relação a novembro, com alta de 6,53%.

Segundo Daniel Gusson, head comercial de Seguros da Neurotech, o crescimento foi favorecido pelo programa de redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), em vigor desde julho de 2025. “Embora o número de emplacamentos no acumulado do ano tenha ficado abaixo do projetado pela Fenabrave, o volume de vendas se manteve positivo, especialmente entre veículos com preços mais acessíveis”, explica.

De acordo com a Fenabrave, foram emplacados 2.541.938 veículos novos em 2025, considerando automóveis e comerciais leves, aumento de 1,82% em relação a 2024. A venda no varejo somou 1.344.520 unidades, queda de 1,2%, enquanto as vendas diretas — destinadas a locadoras, frotistas e taxistas — cresceram 6,8%, totalizando 1.197.418 unidades.

No recorte regional, o Norte do País registrou o maior crescimento proporcional, com alta de 13,95% e 138.691 veículos vendidos. Já o Sudeste segue como líder em volume, com 1.328.525 unidades e aumento de 2,88% frente a 2024.

O resultado indica que, mesmo diante de desafios econômicos e variações sazonais, a demanda por seguros automotivos se mantém sólida, refletindo o impacto positivo de políticas públicas e o interesse contínuo dos consumidores em proteção veicular.