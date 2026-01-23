Grupo HDI mostra uso da Inteligência Artificial para corretores de seguros

Nos últimos anos, o mercado de seguros tem acelerado cada vez mais sua transformação na frente de inovação, e o Grupo HDI, através de suas marcas (Yelum, HDI e Aliro) tem se destacado na adoção de tecnologias. No final de 2025 e início de 2026, a seguradora promoveu duas lives no Canal Cresça Corretor, apresentando o uso da Inteligência Artificial (IA) como uma aliada estratégica e prática para os corretores de seguros.

Com os temas “Desbloqueando a IA para corretores” e “Planejamento de 2026 com o apoio da Inteligência Artificial”, as transmissões reforçaram que a IA não é apenas uma tendência tecnológica, mas uma ferramenta capaz de impulsionar resultados, gerar insights precisos e otimizar processos do dia a dia, contribuindo para decisões mais ágeis e estratégicas.

Para Marcos Machini, vice-presidente Comercial do Grupo HDI, “a Inteligência Artificial representa uma mudança de paradigma no mercado de seguros. Ela proporciona ao corretor um suporte inteligente, ajudando na análise de dados, na identificação de oportunidades e na organização de um planejamento mais eficiente. Nosso compromisso é capacitar nossos parceiros para que possam explorar todo o potencial desta tecnologia, que já se tornou indispensável no ambiente competitivo atual”.

A iniciativa integra o conjunto de ações do Grupo HDI, através do programa Cresça Corretor, voltadas à educação constante e à inovação, demonstrando que investir em tecnologia não é apenas uma escolha, mas uma estratégia para fortalecer o ecossistema dos corretores e promover um crescimento sustentável do mercado de seguros.

Além das lives abertas no canal do YouTube, a companhia disponibiliza materiais exclusivos e personalizados para os participantes, incluindo as gravações completas dos vídeos, que ficam acessíveis na plataforma de treinamento do Grupo HDI, de acordo com suas necessidades do dia a dia, para ampliar as oportunidades de aprendizado contínuo.