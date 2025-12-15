Apólice #315 – Ferramenta para educação financeira

EXCLUSIVO – O mercado de capitalização está em busca de novas oportunidades de negócios e encontrou no órgão regulador um parceiro para impulsionar os negócios. Se há pouco tempo o setor disputava espaço com aplicações financeiras nas prateleiras dos bancos, gerando insatisfação nos clientes quando percebiam que seus ganhos seriam menores, hoje o grande argumento de vendas é a disciplina financeira.

Esta mudança na comunicação também se fez necessária por conta do avanço das bets. De acordo com o Banco Central (BC), os brasileiros destinaram cerca de R$ 240 bilhões às bets em 2024.

Além do produto tradicional, a experiência do setor com o Título de Garantia de Aluguel também se mostra mais vantajosa como forma de caução para contratos de locação de imóveis. Agora, já existe a possibilidade de parcelamento do valor a ser pago, vencendo mais uma barreira de entrada. A novidade mais recente é a possibilidade de utilização de um título como garantia de crédito. Uma nova aplicação para os produtos tradicionais.

São mudanças pontuais que, aos poucos, vão transformando o mercado de seguros, assim como fez o Lei Geral de Seguros, que passou a valer no dia 11 de dezembro. As seguradoras tiveram um ano para se preparar para o que vem pela frente, entretanto, especialistas acreditam que muito se irá aprender a partir da experiência. Mais uma vez, mostramos o que muda com a Lei, cujo objetivo foi melhorar a experiência do consumidor e protegê-lo ainda mais.