YIA Broker anuncia novo sócio e reestrutura operação corporativa

A YIA Broker anunciou a reestruturação de sua área corporativa e a entrada de Eduardo Ribas como novo sócio do segmento. O movimento marca uma nova etapa da empresa, com foco na ampliação da atuação no mercado corporativo e no fortalecimento de um modelo consultivo em saúde suplementar.

Com mais de 20 anos de experiência executiva no Brasil e no exterior, Ribas assume o desafio de ampliar a presença da YIA no segmento corporativo, combinando tecnologia, gestão personalizada e atuação estratégica. Sua trajetória inclui passagens por empresas como Vallourec, Seguros Unimed e Central Nacional Unimed, além de participação em projetos globais e em processos de transformação organizacional.

“A YIA sempre foi uma empresa com uma preocupação genuína com a gestão do benefício. Aqui, não se trata apenas de intermediar contratos, mas de garantir execução, acompanhamento e segurança para empresas e beneficiários. É por isso que aceitei esse desafio: porque encontrei uma estrutura séria, com valores sólidos e pronta para crescer de forma sustentável”, afirma Eduardo Ribas.

A chegada do executivo reforça a evolução do modelo corporativo da empresa. Ribas leva à YIA o conceito de Empresa Integrada, desenvolvido ao longo de sua carreira à frente de áreas como Estratégia, Pessoas, Processos, Tecnologia e Resultados. Na sua avaliação, a gestão da saúde corporativa exige uma abordagem multidimensional e preditiva, que vá além da negociação de preços.

Segundo o novo sócio, a eficiência passa pela integração entre dados, relacionamento consultivo, programas personalizados e acompanhamento contínuo de indicadores. Essa visão orienta a criação de uma estrutura dedicada ao mercado corporativo, com metas relacionadas a desempenho, satisfação e crescimento sustentável.

A experiência internacional de Ribas também deve influenciar essa nova fase. O executivo atuou em unidades da Vallourec na França e em outros países, onde teve contato com diferentes culturas organizacionais. Para ele, alta performance está associada ao equilíbrio entre organização, clareza de objetivos e atenção às pessoas, fatores que contribuem para a sustentabilidade dos resultados e da saúde organizacional.

A reestruturação inclui ainda o fortalecimento da governança, com a participação de outros sócios estratégicos, como Hugo Daibert, treinador com atuação em desenvolvimento humano, e Bruno Soares, ex-atleta profissional com trajetória no esporte de alto rendimento. Segundo a empresa, o movimento busca ampliar a diversidade de experiências e visões na condução do negócio.

Entre as prioridades para os próximos meses estão a ampliação da atuação no mercado corporativo de forma sustentável, o aprofundamento de indicadores de atendimento e satisfação. A expansão regional, inicialmente em Minas Gerais e Bahia e o desenvolvimento de programas de saúde personalizados, baseados em dados e acompanhamento contínuo.

“A corretora do futuro precisa ser consultiva, não apenas transacional. Nosso papel é ser o braço executivo das empresas, oferecendo diagnóstico mensal, intervenções estratégicas e uma gestão personalizada que realmente faça diferença para clientes e beneficiários”, afirma Ribas. Ele acrescenta que a combinação entre experiência, tecnologia e sensibilidade humana será determinante para a consolidação da YIA no setor. “Estamos construindo uma YIA ainda mais forte, humana e orientada a resultados. Nosso objetivo é claro: ser a principal solução de gestão de benefícios corporativos do país”.