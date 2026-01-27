ACG Home Care expande atendimentos via Impact

A ACG Home Care, rede nacional de atendimento domiciliar em saúde, anunciou parceria estratégica com a Impact, empresa especializada em consultoria e intermediação de contratos com operadoras de saúde. A iniciativa integra o plano de crescimento da companhia para 2026, que projeta aumento superior a 20% no volume de atendimentos.

Firmado no final de 2025, o acordo tem como foco ampliar o número de operadoras parceiras da ACG Home Care. Atualmente, a rede atende beneficiários de 21 operadoras de saúde em todo o Brasil, por meio de um modelo de franquias com atuação nacional.

A expansão ocorre em um cenário de crescimento acelerado do mercado de home care no país. Segundo a pesquisa Brazil Home Healthcare Market Size & Outlook, da Grand View Research, o setor movimentou cerca de US$ 12,7 bilhões em 2024, com expectativa de dobrar de tamanho até 2030, impulsionado pelo envelhecimento da população, pelo avanço das doenças crônicas e pela adoção de modelos assistenciais centrados no cuidado domiciliar.

Dados do setor indicam ainda que o número de estabelecimentos de home care quase triplicou na última década, refletindo o aumento da demanda e o interesse das operadoras em alternativas à internação hospitalar tradicional.

Para Alexandre Pires, CEO da ACG Home Care, a parceria fortalece a estratégia de expansão da rede. “A parceria com a Impact vai trazer maior agilidade nas negociações com as operadoras de saúde. Ao estar todo voltado para as especificidades exigidas por cada operadora, a Impact poderá nos trazer bons acordos, que esteja alinhado à nossa estratégia de atendimento e cuidado, permitindo um crescimento sustentável e contínuo, beneficiando pacientes que precisam de cuidado em casa com excelência e humanização”, afirma.

Segundo o executivo, há negociações em estágio avançado para a assinatura de novos contratos ainda no primeiro semestre. “Temos negociações avançadas e a previsão é que, ainda neste primeiro semestre, outras operadoras de saúde assinem contrato com a ACG Home Care, contemplando todas as nossas franquias. Isso representa crescimento sustentável, padronização dos serviços e mais oportunidades para a rede como um todo”, acrescenta.

Fernando Moura, diretor-executivo da Impact, destaca que a parceria busca aproximar operadoras de prestadores com estrutura e governança consolidadas. “A ACG Home Care possui um modelo sólido, com governança e protocolos assistenciais bem definidos e capilaridade nacional. Nosso trabalho é justamente criar pontes estratégicas para que operadoras tenham segurança na contratação e os beneficiários recebam um atendimento domiciliar de alto nível”, afirma.

“Estamos confiantes de que novas operadoras irão aderir ao modelo da ACG Home Care nos próximos meses. O mercado de home care cresce de forma consistente e parcerias bem estruturadas são fundamentais para garantir qualidade, escala e sustentabilidade”, completa Moura.