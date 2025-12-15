Nos últimos 12 meses, as pequenas e médias empresas brasileiras registraram um crescimento expressivo no número de ataques cibernéticos, evidenciando a vulnerabilidade do segmento, especialmente em períodos de maior fluxo de vendas, como Natal, Black Friday, Dia das Mães e Dia dos Pais. Segundo o Annual Threat Report 2025, da N-able, o volume de incidentes saltou de 48,7 mil em junho de 2024 para 13,3 milhões em junho de 2025, um aumento de 273 vezes em apenas um ano.

Os ataques digitais tornaram-se uma ameaça recorrente às PMEs. Dados da Kaspersky indicam que ocorrem cerca de 1.379 tentativas de invasão por minuto no Brasil. Estima-se que 73% das empresas desse porte já tenham sido vítimas de algum tipo de ataque cibernético nos últimos dois anos, com prejuízos que variam entre R$ 100 mil e R$ 6 milhões por incidente. No cenário global, 88% das violações confirmadas envolvem ransomware ou extorsão de dados, resultando em sistemas sequestrados, sites fora do ar e operações paralisadas.

De acordo com Rodrigo da Rocha Santos, gerente de Subscrição de Linhas Financeiras e Cyber da Kovr Seguradora, o risco aumenta significativamente em datas de grande movimento comercial. “Imagine uma loja online de roupas, calçados ou eletrônicos que, na Black Friday ou no Natal, recebe centenas de pedidos por hora: a sobrecarga, o volume de transações e a pressa por entregar rapidamente criam o terreno perfeito para que criminosos ‘infiltrados’ explorem vulnerabilidades, seja para desviar pagamentos, clonar páginas ou implantar malware. Muitos empreendedores só percebem quando já é tarde demais, e os danos financeiros e reputacionais podem ser irreparáveis”, ressalta.

Diante desse cenário, a Kovr Seguradora ampliou sua atuação e lançou um seguro cibernético voltado especificamente para PMEs, público historicamente pouco atendido nesse tipo de cobertura. Desenvolvido em parceria com a Telefónica Seguros, o produto foi inspirado em um modelo europeu simplificado e acessível. A versão soft launch ocorreu em abril, e as primeiras apólices começaram a ser comercializadas recentemente.

O seguro cobre prejuízos decorrentes de invasões, chantagens digitais, paralisação de sistemas, fraude por desvio de pagamentos e vazamento de dados de clientes. Também oferece resposta imediata a incidentes, com atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, por meio de central 0800, que aciona especialistas para confirmar o ataque, orientar o empresário e iniciar a análise técnica.

A contratação foi estruturada de forma simplificada: é necessário informar apenas o ramo de atuação, faturamento e histórico de incidentes. A apólice mais básica custa cerca de R$ 2.500 ao ano, parcelável em até cinco vezes, com limite mínimo de R$ 600 mil. Já as coberturas mais amplas, com limite de até R$ 6 milhões, chegam a R$ 40 mil anuais. O produto atende empresas com faturamento de até R$ 150 milhões e inclui proteção tanto para danos próprios quanto para terceiros.

Outro risco crescente envolve fraudes que atingem diretamente o consumidor final, quando clientes acreditam estar comprando de uma loja legítima, mas acabam realizando pagamentos para contas controladas por criminosos. Em períodos promocionais, o volume elevado de acessos reduz a capacidade de detecção, afetando a reputação das empresas e gerando perdas financeiras. Nessas situações, o seguro cyber da Kovr também cobre os prejuízos do segurado e de terceiros.

Rodrigo da Rocha Santos destaca que o impacto dos ataques tende a ser mais severo para empresas de menor porte. “60% das empresas que sofrem um ataque cibernético encerram suas atividades poucos meses depois. Nosso objetivo é facilitar o acesso das PMEs ao seguro cyber, oferecendo proteção real, rápida e prática, sem a complexidade dos produtos tradicionais”, afirma.

Entre os diferenciais do seguro estão a ausência de franquia de tempo, o custo proporcional ao risco e a cobertura abrangente, que inclui resposta a incidentes, responsabilidade por falhas de rede, interrupção de negócios, recuperação de sites e fraude em transferências financeiras.