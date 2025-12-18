Tokio Marine atinge R$ 1 bilhão na carteira RD Massificados

Nos últimos 12 meses, a Tokio Marine Seguradora atingiu R$ 1 bilhão em faturamento na carteira de RD Massificados, que contempla os seguros Residencial, Fiança Locatícia, Condomínio, Perda e Roubo de Cartões e Imobiliário. Esse resultado reflete o crescimento sustentável da Companhia, a ampliação do portfólio e a adoção de estratégias mais eficientes de distribuição e atendimento. O marco histórico evidencia o fortalecimento da Seguradora no mercado brasileiro de seguros.

“Alcançar R$ 1 bilhão nessa carteira é um marco que reforça nossa estratégia de crescimento sustentável e nosso compromisso em oferecer produtos de alto valor aos nossos Segurados. Esse resultado só foi possível graças ao trabalho conjunto de nossas equipes e de nossos Parceiros de Negócios.” afirma Magda Truvilhano, Superintendente de Produtos RD Massificados da Tokio Marine.

Entre os principais destaques da Diretoria no ano está o Seguro Condomínio, que cresceu 52,6% nos últimos 12 meses. O Seguro Residencial também apresentou um avanço consistente, com alta de 11,4%, enquanto o Fiança Locatícia registrou crescimento de 32,3%, o que consolidou a Companhia como a terceira maior Seguradora do setor e como referência no mercado de imobiliário. Todos os produtos cresceram acima do mercado, contribuindo diretamente para o excelente desempenho da empresa no período.

Nos últimos anos, a Tokio Marine vem ampliando seu portfólio nessa carteira. Entre as principais iniciativas, destaca-se o lançamento da biometria facial no processo de contratação do Fiança Locatícia, adicionando mais segurança e reforçando o compromisso da Seguradora com seus Parceiros de Negócios e Clientes.

Em novembro, a Companhia apresentou novidades que marcaram a evolução da carteira de Produtos RD Massificados, reforçando seu compromisso com as tendências de mercado e com as expectativas dos Clientes. As atualizações trazem novas coberturas e assistências nos seguros Residencial Premiado e Condomínio, ampliando a proteção e a conveniência oferecidas aos segurados.

No Seguro Residencial a grande novidade é a Assistência Pet 24h, disponível para cães e gatos, com três planos que incluem exames, consultas, orientações sobre vacinas e até funeral pet. O produto também passou a contar com novas coberturas, como alagamentos e inundações, contenção e salvamento, morte acidental com reembolso de auxílio funeral familiar e um novo serviço na Assistência 24 horas voltado para a sustentabilidade: limpeza de placas solares. No Seguro Condomínio, as inovações incluem a cobertura de Responsabilidade Civil Empregador, proteção para despesas de contenção e salvamento, além do plano de Assistência 24h que oferece serviços como reparo de eletrodomésticos, limpeza de placas solares e descarte ecológico.

Segundo Arnaldo Bechara, Diretor de Automóvel, Precificação e RD Massificados da Tokio Marine, o conjunto de iniciativas inovadoras voltadas aos Clientes e Parceiros de Negócios tem sido decisivo para impulsionar o crescimento da Seguradora. “Temos uma forte integração entre as equipes, sempre guiadas pelo objetivo de entregar as melhores soluções para nossos Clientes, Corretores e Assessorias. A combinação entre eficiência operacional e inovação, é um dos pilares que definem a Tokio Marine”, destaca.

Para 2026, a Companhia continuará focada em inovação, tecnologia, desenvolvimento de novos produtos e serviços, além de ampliar suas parcerias. “Manteremos o investimento em inovação, tecnologia e na aproximação com os Corretores e Assessorias, que são essenciais para ampliar o acesso ao seguro e reforçar a proteção de pessoas e empresas em todo o Brasil. Estamos confiantes em seguir crescendo acima do mercado e em superar expectativas no próximo ano”, conclui o executivo.