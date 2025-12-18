BB Previdência supera R$ 10 bilhões em ativos sob gestão

A BB Previdência ultrapassou a marca de R$ 10 bilhões em ativos sob gestão em dezembro de 2025, consolidando sua posição entre as maiores Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) do país. O volume representa um crescimento de 12,97% em relação ao registrado no final de 2024.

O avanço do patrimônio foi acompanhado pela ampliação da base de participantes, que chegou a 282.112 pessoas até outubro de 2025, alta de 7,36% no período. Atualmente, a entidade reúne 338 patrocinadoras distribuídas em 43 planos, incluindo entes federativos.

O resultado ocorre em um contexto em que o sistema de previdência fechada no Brasil administra cerca de R$ 1,36 trilhão em reservas previdenciárias, distribuídas entre aproximadamente 270 EFPCs. Nesse cenário, a BB Previdência se destaca pelo crescimento consistente dos ativos e pela manutenção de resultados acima das metas atuariais.

Para Sandro Grando, diretor-presidente da BB Previdência, o marco reflete a confiança dos participantes e patrocinadoras. “Ultrapassar R$ 10 bilhões é um testemunho da confiança de nossos mais de 282 mil participantes e 338 patrocinadoras. Em um setor vasto e vital para a estabilidade econômica do país, a BB Previdência consolida-se como uma entidade de referência na gestão de longo prazo. Nosso crescimento é pautado por uma governança robusta e um rigoroso dever fiduciário, garantindo que cada real do patrimônio seja gerido com o foco no futuro financeiro de nossos participantes e suas famílias”.

O crescimento do patrimônio está associado à combinação entre fluxo positivo de contribuições e gestão eficiente da carteira de investimentos. Até outubro de 2025, a rentabilidade consolidada da entidade alcançou 10,15%, superando a meta atuarial (INPC + 4,1%) em 7,18%.

No horizonte de longo prazo, o desempenho também se mantém acima do objetivo atuarial. Nos últimos dez anos, o retorno consolidado dos planos foi de 171,42%, frente a uma meta de 148,40%.

Segundo Ricardo Serone, diretor financeiro e de Investimentos, a política de alocação prioriza estabilidade e mitigação de riscos. “Nossa política de investimentos é desenhada para a consistência e a resiliência de longo prazo, mitigando a volatilidade do mercado. Diante do cenário econômico, realizamos aquisições estratégicas de ativos que asseguram a rentabilidade necessária para o atingimento das metas atuariais, garantindo a solidez dos planos. A diversificação e a gestão robusta de riscos são pilares que nos permitem superar nossos objetivos com a segurança que a previdência complementar exige”.

A expansão do número de participantes está ligada às ações de relacionamento e ao uso de tecnologia na interação com os clientes. De acordo com Vinicius Resende, diretor de Clientes, a estratégia tem priorizado educação previdenciária e melhoria da experiência do participante. “O aumento de mais de 7% em nossa base de participantes em apenas um ano é a prova da credibilidade e da eficácia de nossas campanhas de educação previdenciária, apoiadas por uma agenda de Transformação Digital robusta. Estamos aprimorando o autoatendimento via chatbot e WhatsApp e simplificando processos. Nosso foco é oferecer ao participante uma jornada digital, simples, transparente e segura, reforçando o valor da nossa parceria de longo prazo”.

Além da rentabilidade dos planos, o patrimônio administrado pela BB Previdência cumpre papel relevante como investidor institucional, direcionando recursos para projetos de longo prazo e contribuindo para o desenvolvimento econômico e para o fortalecimento da cultura previdenciária no país.