Reciprocidade: a força de um sonho sonhado junto

O fim do ano sempre nos convida a refletir sobre o caminho já percorrido e o impacto que desejamos gerar no futuro. É um período marcado por valores como união, propósito e cuidado com o outro, princípios presentes no Reciprocidade, programa de responsabilidade social da MDS Brasil criado para transformar realidades por meio de oportunidades.

Estruturado em 2019, o Reciprocidade surgiu do desejo da MDS Brasil de fortalecer seu compromisso social e ampliar sua atuação junto às comunidades mais vulneráveis. A principal e mais antiga instituição apoiada pelo Programa é a Casa José Coltro, fundada em 1988 no Capão Redondo e dedicada ao apoio de crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade, e que serviu de inspiração para o desenvolvimento do Reciprocidade. Hoje, ele integra o #MDSGO, selo que reúne todas as iniciativas esportivas, culturais, sociais e artísticas da empresa.

O programa se apoia em três pilares: financeiro, engajamento e oportunidade. Além de oferecer apoio financeiro e doar materiais como computadores, o Reciprocidade canaliza recursos de todo o mercado segurador e ressegurador, bem como de empresas parceiras, para o projeto.

Seu maior diferencial, no entanto, está nas relações humanas: o engajamento voluntário dos nossos colaboradores — especialmente simbólico agora em dezembro, mês em que se celebra o Dia Internacional do Voluntário — cria uma troca genuína que transforma os dois lados, participando ativamente do desenvolvimento das crianças e jovens, seja através de visitas à Instituição, de palestras e treinamentos, ou ainda através do programa de mentoria voluntária, que acaba de ter a sua quarta turma concluída.

A relevância desse compromisso se evidencia diante dos desafios que os jovens enfrentam. No primeiro trimestre de 2025, a taxa de desemprego entre pessoas de 18 a 24 anos alcançou 14,9%, segundo o IBGE. Oferecer oportunidades concretas faz diferença. Desde 2019, mais de 60 jovens da Casa José Coltro foram contratados pela MDS Brasil, conquistando sua primeira experiência profissional, mais autonomia, confiança e novas perspectivas de futuro para eles e seus familiares.

Em novembro, celebramos a 7ª edição do Reciprocidade, em um evento que reuniu nossos executivos, parceiros e representantes do setor. Foi uma noite marcada por conexão, inspiração e troca, reforçando o quanto o programa segue crescendo, mobilizando pessoas e ampliando seu impacto ano após ano.

Por tudo isso, gosto de dizer que o Reciprocidade é um sonho coletivo. Ele reúne colaboradores, parceiros e as instituições na construção de um futuro mais justo e cheio de possibilidades. À medida que encerramos mais um ano, sigo convicto de que podemos, e devemos, continuar ampliando esse impacto.

Afinal, como diz a frase que tanto me inspira, “um sonho que se sonha junto vira realidade.” E é justamente essa união, tão presente nesta época do ano, que nos permite iluminar caminhos e transformar histórias.

*Por Ariel Couto, CEO da MDS Brasil.