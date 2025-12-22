Allianz faz balanço de 2025 com expansão e novos produtos

O ano de 2025 marcou uma etapa relevante na trajetória da Allianz Seguros no Brasil, em um contexto de maior digitalização, intensificação dos riscos climáticos e demanda por produtos mais flexíveis. Ao longo do período, a companhia registrou resultados operacionais expressivos, ampliou o portfólio de produtos, avançou na agenda de sustentabilidade e reforçou a atuação junto à rede de corretores em todo o país.

“O ano de 2025 transformou a Allianz Brasil. A combinação entre inovação, eficiência e sustentabilidade nos permitiu dar passos decisivos na construção de uma seguradora mais ágil, próxima e preparada para o futuro. O mercado está mudando rapidamente e as nossas entregas demonstram que estamos acompanhando essa evolução e liderando movimentos que elevam o padrão de atendimento e de proteção no Brasil”, afirma Eduard Folch, presidente da Allianz Seguros. O executivo destaca ainda a atuação conjunta com os corretores. “Só temos a agradecê-los pela confiança na nossa marca e por todo o empenho nos últimos meses. Para 2026, o nosso foco é manter a proximidade que nos une e seguir investindo em soluções que facilitem o dia a dia de cada um de vocês, fortaleçam o negócio e ampliem as oportunidades de proteção para a sociedade.”

Ao longo de 2025, a Allianz promoveu mudanças em sua estrutura executiva. Laura Vidmontas assumiu a diretoria de RH, Comunicação e Sustentabilidade. Fábio Morita passou a responder pela diretoria executiva de Automóvel, Massificados e Vida, enquanto Livia Prata assumiu a diretoria de Frotas, criada no início do ano. Também ingressaram na companhia Leandro Mihara, na diretoria de Transportes, e Caio Souza, na diretoria de Vida.

Nas superintendências, Karina de Matos assumiu a área de Precificação Massificados e Veronica Britto passou a liderar a área de Corporate. Houve ainda mudanças nas diretorias regionais, com Cleide Camilotto no Sul, Paulo Ayres em São Paulo Capital, Luciano Ambrosini em São Paulo Interior, Eduardo Fazio no Norte e Nordeste e Cesar Hartmann no Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Em maio, a Allianz superou, pela primeira vez, a marca de R$ 1 bilhão em prêmios emitidos em um único mês. O resultado se repetiu em novembro, quando as carteiras de Massificados e Frotas também atingiram R$ 1 bilhão cada no período.

Na carteira Auto, foram ampliadas coberturas como kit gás em todo o país, extensão do carro reserva para até 45 dias e novas opções de categorias. A cobertura para condutor indeterminado foi estendida ao uso particular, e passaram a ser oferecidas franquias de 25%, 150% e 200%. O produto também obteve certificação verde.

Em Frotas, a seguradora elevou o limite de importância segurada para até R$ 1,5 milhão e reformulou o cotador para aprimorar a avaliação de riscos.

Na carteira de Vida, o seguro Individual passou a incluir Pronto Atendimento Virtual em todos os pacotes e ampliou assistências e coberturas. No Vida Global, houve digitalização da jornada de contratação. Em Residência, a Allianz lançou a Oferta Personalizada e passou a oferecer cobertura para alagamentos.

No Empresa PME, o limite de cobertura foi ampliado para até R$ 20 milhões, com inclusão de novos segmentos e ajustes nas regras de inspeção e renovação. A seguradora também lançou o sinistro 100% digital para produtos Massificados e atualizou o App Allianz Cliente, que passou a concentrar diferentes linhas de produtos.

Sustentabilidade e ESG

Em 2025, a Allianz Brasil tornou-se signatária do Pacto Global da ONU, comprometendo-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionados a crescimento econômico, ação climática e parcerias para o desenvolvimento sustentável.

A companhia também anunciou cinco compromissos públicos de sustentabilidade, incluindo metas de diversidade de gênero, redução de emissões de gases de efeito estufa, eletrificação da frota executiva e diminuição do consumo de energia.

Durante a COP30, em Belém, a Allianz participou da Casa do Seguro, iniciativa da CNseg, com painéis voltados à sustentabilidade, riscos climáticos e planejamento urbano.

Outro destaque foi o avanço na economia circular, com a destinação correta de mais de 960 toneladas de veículos com perda total ou parcial entre janeiro e setembro.

A Allianz inaugurou novas unidades da Filial Empresas em São Paulo, Curitiba, Campinas e Belo Horizonte, ampliando o suporte aos corretores que atuam no segmento corporativo. Também abriu uma unidade física em Santos, voltada ao atendimento da Baixada Santista e Vale do Ribeira.

A companhia esteve presente em eventos do setor, como Brasesul e Conec, e promoveu viagens de relacionamento com corretores vencedores do programa Alliadoz. Ao longo do ano, realizou 83 ações de capacitação, que impactaram mais de 25 mil corretores em todo o país.