PROAUTO: Valorização da liderança feminina torna-se motor de inovação

O mercado brasileiro de seguros e proteção patrimonial vive um momento de transformação silenciosa, mas profunda. Enquanto as mulheres representam entre 54% e 60% da força de trabalho total no setor, sua presença em cargos de liderança ainda reflete um cenário desigual: apenas 30% das diretorias, 20% das vice-presidências e 17,4% das presidências são ocupadas por mulheres. Neste contexto, a PROAUTO emerge como uma referência de mudança, com 48% de sua liderança composta por mulheres e uma cultura organizacional que coloca a valorização das pessoas como motor de inovação e eficiência.

“Ter 48% de mulheres em posições estratégicas não é um número para constar em relatório, trata-se de uma vantagem competitiva que melhora a qualidade das decisões, encurta ciclos e transforma ideias em valor percebido pelos nossos associados”, defende Letícia Costa Ramos, diretora da empresa.

Globalmente, o mercado de seguros e proteção patrimonial está passando por transformações significativas. Embora as mulheres representem uma parcela substancial da força de trabalho, sua presença em cargos de liderança ainda é limitada. Relatório da McKinsey Global Institute de 2024 sobre diversidade corporativa constatou que empresas com maior diversidade de gênero apresentam performance financeira superior e maior capacidade de adaptação às mudanças de mercado.

O fenômeno conhecido como “funil da liderança” revela que a porcentagem de mulheres diminui drasticamente à medida que o nível hierárquico aumenta. Segundo estudo da Deloitte Global de 2024 sobre mulheres no setor de serviços financeiros, quase 60% das empresas do setor não possuem mulheres na vice-presidência, e mais de 30% não têm sequer uma diretora em seus quadros executivos. Esta disparidade representa não apenas uma questão de equidade, mas uma perda significativa de talentos e perspectivas que poderiam impulsionar a inovação.

Dados históricos da Federação Internacional de Mutualismo e Cooperação em Seguros já indicavam que as organizações baseadas em mutualismo estavam na liderança no número de mulheres presidentes, em comparação com outros modelos. Essa tendência sugere que há algo inerente ao modelo mutualista que favorece a ascensão feminina, com sua ênfase na colaboração, transparência e responsabilidade compartilhada.

É neste cenário que a PROAUTO se destaca como exemplo de transformação efetiva. A associação de proteção patrimonial mutualista não apenas alcançou um equilíbrio quase paritário em sua liderança, mas construiu uma cultura organizacional onde a diversidade se traduz em resultados concretos. “Nossa experiência demonstra que a diversidade não é apenas uma questão de responsabilidade social, mas uma estratégia de negócios inteligente”, afirma Letícia. “Quando promovemos a liderança feminina, estamos fortalecendo nossa capacidade de inovação, melhorando nossa compreensão do mercado e construindo uma organização mais resiliente e adaptável”, acrescenta Leticia.

A presença significativa de mulheres em cargos estratégicos na PROAUTO tem resultado em uma abordagem mais colaborativa e proativa na gestão de projetos e na tomada de decisões. A cultura organizacional da associação é pautada na inovação e na eficiência, valores que são fortalecidos pela diversidade de sua liderança. O que se manifesta em produtos e serviços mais alinhados com as necessidades reais do mercado, processos mais eficientes e uma capacidade superior de identificação de riscos e oportunidades.

Há 15 anos na PROAUTO, a gerente geral Mariana Evangelista vivenciou uma ascensão na carreira, junto ao próprio crescimento da associação. Ela pôde contribuir de perto em projetos fundamentais como implantações de sistemas e adoção de boas práticas que elevaram o nível da entrega ao associado e destacaram a associação no mercado. “Quando a mulher é ouvida e respeitada em pé de igualdade, ela tem a chance de colocar todo o seu conhecimento, experiência e até mesmo suas inspirações para contribuir para o crescimento da instituição. Na PROAUTO, eu não só vi como participei de grandes transformações, sempre estivemos centrados no nosso associado e cuidar de pessoas é algo que no geral as mulheres dominam”, comenta a gestora.

Estudos acadêmicos da Harvard Business Review e do MIT Sloan Management Review demonstram que equipes diversas são mais criativas na resolução de problemas e mais eficazes na gestão de desafios complexos. Na PROAUTO, essa vantagem competitiva se traduz em uma operação mais ágil e responsiva às demandas do mercado. A associação desenvolveu uma abordagem única que combina a tradição mutualista com práticas inovadoras de gestão, criando um ambiente onde diferentes perspectivas convergem para gerar soluções superiores.

Inovação como diferencial competitivo

A PROAUTO tem investido consistentemente em modernização tecnológica, processos digitais e experiência integrada para o associado, mantendo sua essência mutualista. A presença feminina em posições de liderança tem sido fundamental nesta jornada de transformação, trazendo perspectivas que enriquecem as decisões estratégicas e fortalecem a posição da associação no mercado.

“O nosso foco em pessoas nos permite inovar e responder de forma mais ágil às demandas do mercado. As mulheres que estão na liderança em nosso time conquistaram essa posição por mérito próprio em um ambiente que não faz distinção entre as pessoas. Essa perspectiva enriquece nossas decisões e fortalece nossa posição no setor”, analisa Patrícia Costa Ramos, vice-presidente da PROAUTO. Ela defende que essa filosofia se reflete em todas as operações, desde o desenvolvimento de produtos até a experiência do cliente.

A associação patrimonial mutualista oferece proteção veicular de alto padrão, sem perfil de condutor, com uso de peças originais, indenizações ágeis e experiência digital completa. Esta abordagem inovadora é resultado direto de uma liderança diversa que compreende as necessidades variadas dos associados e desenvolve soluções que vão além das expectativas tradicionais do mercado.

Além de promover a equidade de gênero internamente, a PROAUTO investe em iniciativas que incentivam o protagonismo feminino no setor de proteção patrimonial. Um próximo passo, já traçado pela companhia, será investir em programas de mentoria, workshops especializados e parcerias com organizações focadas no empoderamento feminino. Essas ações visam capacitar e inspirar mulheres a assumirem posições de liderança no segmento.

Para a gerente de marketing da associação, Vivian Novy, as diferentes vivências e experiências pelas quais as mulheres passam em seus diferentes papeis resultam em comportamentos que impactam positivamente a cultura organizacional e as decisões. “Em geral, mulheres líderes cultivam segurança psicológica e colaboração, valores que refletem resiliência. Com essa base, a disrupção deixa de ser discurso vazio e vira método: simplificar, experimentar, medir e sustentar resultados. Na PROAUTO as diferentes lideranças femininas promovem um terreno fértil para o pensamento disruptivo e inovador”, opina Vivian.

A eficiência operacional da PROAUTO é outro reflexo direto de sua cultura diversa e inclusiva. A associação desenvolveu processos que combinam automação inteligente com atendimento humanizado, criando uma experiência superior para os associados. Esta abordagem equilibrada é característica de organizações que valorizam diferentes estilos de liderança e aproveitam as competências únicas que cada perspectiva oferece.

Proatividade e visão de futuro

A proatividade é uma marca registrada da PROAUTO, manifestando-se em sua capacidade de antecipar tendências e adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado. Esta característica é potencializada pela diversidade de sua liderança, que oferece múltiplas lentes para análise de cenários e identificação de oportunidades emergentes.

A associação participa ativamente de fóruns setoriais, compartilha suas melhores práticas e colabora com iniciativas que promovem a inclusão feminina. Esta abordagem colaborativa reflete a compreensão de que a transformação setorial beneficia todos os participantes do mercado e fortalece o ecossistema de proteção patrimonial como um todo.

Pesquisas internacionais da PwC Global Insurance Survey 2024 e do World Economic Forum apontam que, apesar dos avanços, as desigualdades salariais e a sub-representação no topo da pirâmide organizacional ainda são obstáculos significativos no setor global de seguros e proteção. No entanto, o estudo “Women in Insurance Leadership” do Insurance Information Institute revela tendências encorajadoras, como a valorização salarial crescente em certos níveis hierárquicos e o aumento da procura por seguros e proteção por parte do público feminino em diversos mercados.

A PROAUTO está posicionada de forma única para capitalizar essas tendências. Sua liderança diversa oferece uma compreensão mais profunda das necessidades e expectativas de uma clientela cada vez mais heterogênea. Esta vantagem competitiva se traduz em produtos mais relevantes, comunicação mais efetiva e relacionamentos mais sólidos com os associados.

A cultura de inovação da PROAUTO é alimentada pela diversidade de pensamento e experiência de sua liderança. A associação desenvolveu uma abordagem sistemática para identificação e implementação de melhorias, sempre com foco na experiência do associado e na eficiência operacional. Esta metodologia é resultado direto de uma liderança que valoriza diferentes perspectivas e promove a colaboração entre equipes.

Governança e Sustentabilidade

A governança da PROAUTO é outro reflexo de sua cultura diversa e inclusiva. A associação implementou práticas de transparência e accountability que vão além das exigências regulamentares, criando um ambiente de confiança e previsibilidade para todos os stakeholders. Esta abordagem é característica de organizações que compreendem que a sustentabilidade a longo prazo depende de práticas éticas e responsáveis.

Relatório da OECD sobre governança corporativa e diversidade de gênero de 2024 demonstra crescente reconhecimento da importância da diversidade de gênero por parte dos reguladores globais, considerando-a como um fator relevante na avaliação da governança corporativa das empresas supervisionadas. Esta mudança de perspectiva regulatória sinaliza que a diversidade deixará de ser apenas uma “boa prática” para se tornar uma expectativa regulatória. A PROAUTO, que já incorporou esses princípios em sua estrutura organizacional, está melhor posicionada para atender a essas expectativas futuras.

A experiência da PROAUTO demonstra que a integração de diferentes perspectivas e a promoção da equidade não apenas fortalecem a organização internamente, mas também contribuem para a transformação do setor de proteção patrimonial mutualista como um todo. É a prova de que é possível alcançar excelência operacional e equidade simultaneamente, criando valor para todos os stakeholders. Pesquisas apontam que as mulheres líderes se destacam em habilidades como empatia, atenção plena, comunicação, criatividade, inteligência emocional e resiliência, que impactam positivamente as relações de trabalho e o sucesso das empresas.

À medida que o mercado brasileiro de proteção patrimonial continua sua evolução, a PROAUTO posiciona-se na vanguarda das transformações que moldarão o futuro da indústria. Com sua liderança feminina sólida, cultura de inovação e compromisso com a eficiência, a associação está preparada para liderar não apenas em termos de diversidade, mas também em performance e sustentabilidade.

A jornada da PROAUTO serve como inspiração para todo o mercado, demonstrando que a diversidade de gênero não é apenas uma questão moral, mas uma estratégia de negócios que gera resultados tangíveis. Em um setor em transformação, a associação prova que liderar com diversidade, inovação e eficiência não é apenas possível, mas essencial para o sucesso sustentável no mercado de proteção patrimonial mutualista.

*Matéria originalmente publicada na Revista Apólice #314.