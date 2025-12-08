SulAmérica celebra 130 anos e apresenta novo posicionamento

A SulAmérica completou 130 anos no dia 5 de dezembro e marcou a data com o anúncio de seu novo posicionamento institucional. Pela primeira vez, a companhia passa a adotar uma assinatura de marca: “Na sua vida. Pra vida toda”. O movimento amplia a atuação da empresa, que passa a reforçar também sua presença em proteção financeira, investimentos e soluções para saúde, odontologia e vida.

O lançamento diverge de iniciativas comemorativas tradicionais, geralmente centradas em retrospectivas. A seguradora optou por olhar para a frente e destacar os pilares de sua transformação, como o uso de inteligência artificial, automação, análises de dados e aprimoramento de jornadas de atendimento. Como parte dessa estratégia, a empresa prepara o lançamento de um novo portal institucional e de um aplicativo redesenhado, com foco em navegação mais clara e maior acesso a ferramentas de autosserviço.

O novo posicionamento se apoia no histórico da marca, mas se volta para a construção de uma atuação baseada em três dimensões integradas: saúde e bem-estar; proteção e segurança; e planejamento de longo prazo. O filme que marca essa fase parte da pergunta: “Como serão os próximos 130 anos?”, abordando avanços tecnológicos e a manutenção do fator humano como centro do cuidado.

Segundo a companhia, o processo de construção da assinatura envolveu análises de mercado, estudos culturais e escuta ativa de clientes, além de entrevistas com executivos de diferentes áreas. A confiança surgiu como elemento central no relacionamento com marcas do setor.

Para a CMO da SulAmérica, Andreia Junqueira, o caminho ficou claro a partir dessa percepção. “Completar 130 anos é um marco que fala sobre confiança e consistência. Atravessamos guerras, pandemias, mudanças econômicas e transformações tecnológicas, sempre nos reinventando para seguir ao lado dos brasileiros. (…) Nosso propósito sempre foi cuidar da vida das pessoas, em todos os contextos. Isso nos deu clareza sobre a direção que queríamos seguir”.

A campanha foi criada pela Black Flag, com execução e estratégia de veiculação conduzidas pela GPeS. O novo posicionamento será aplicado em todos os pontos de contato digitais da seguradora.

Para Andreia, o movimento representa uma virada central na estratégia da marca. “Temos orgulho do caminho que percorremos, mas nosso olhar está voltado para a frente. ‘Na sua vida. Pra vida toda’ não é uma campanha ou um exercício de comunicação, é a expressão da nossa vocação como companhia. É assim que enxergamos o futuro da SulAmérica, ampliando o alcance do cuidado, da saúde ao planejamento. Por isso também escolhemos retratar pessoas reais, de diferentes idades, origens e histórias: para reforçar que é nesse cotidiano diverso que nossos produtos e nossa presença fazem diferença. É a nossa forma de dizer, não importa o que o futuro reserva, você e quem você ama estarão seguros”.