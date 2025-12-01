Prêmio Jovens Visionários destaca liderança jovem em finanças

A Prudential do Brasil realizou, na última quarta-feira (26), a cerimônia do Prêmio Jovens Visionários, que, anualmente, reconhece e impulsiona o protagonismo jovem no país. Esta edição, pela primeira vez, destacou iniciativas de empreendedorismo social que promovem a educação financeira como ferramenta de transformação social e revelou o potencial de oito jovens finalistas. O evento aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio, e contou com a presença da CEO e presidente da Prudential do Brasil, Patricia Freitas, da vice-presidente de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional, Gabriela Al-Cici, além de convidados e outras lideranças da seguradora.

O grande vencedor foi o mineiro Victor Gustavo Cabral Rodrigues, de 25 anos, com o projeto Cofrinho – Educação Financeira Gamificada. Victor destacou a crença na educação financeira como agente de mudança. “Estar junto a outros jovens com o mesmo propósito foi um aprendizado incrível. Essa discussão precisa de atenção, e ter empresas como a Prudential apoiando nossas ideias mostra que a vida dos brasileiros pode, sim, ser transformada por meio da educação financeira”, disse.

O segundo lugar ficou com o projeto Iara da Barkus – chatbot de educação financeira via whatsapp para públicos minorizados, da carioca Bia Santos, de 29 anos. MardenRodrigues, sócio no projeto que recebeu o prêmio, reforçou a relevância do tema: “Educação financeira precisa de atenção urgente e a premiação reforça o compromisso da Prudential com o tema. É uma pauta que exige ações coordenadas para mudar realidades”.

Para a CEO e presidente da Prudential do Brasil, Patricia Freitas, o prêmio é uma oportunidade de reconhecer jovens lideranças movidas por propósito que estão moldando nossa sociedade. “Esses jovens já estão transformando o presente e desenhando o futuro com iniciativas que carregam um compromisso genuíno de gerar impacto positivo. Nesta edição, recebemos 59 projetos voltados para a educação, um pilar essencial para construirmos um amanhã mais sólido, inclusivo e cheio de oportunidades. A Prudential acredita que essa jornada é coletiva, e esses jovens representam o agora, o amanhã e o futuro do nosso país.”, declarou Patricia.

Além dos prêmios de R$ 40 mil e R$ 30 mil para o primeiro e o segundo lugar, respectivamente, a Prudential também ofereceu mentoria aos oito finalistas, reforçando o investimento no desenvolvimento contínuo dos projetos.

O tema escolhido para a edição de 2025 está alinhado à urgência do assunto. Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas/SPC Brasil mostram que apenas 21% dos brasileiros afirmam ter conhecimento suficiente sobre finanças pessoais enquanto 47% dos adolescentes não conseguem controlar suas finanças. Desde 2022, o prêmioJovens Visionários já teve mais de 700 projetos inscritos por jovens que querem mudar a realidade e o futuro do nosso país.

Conheça os projetos finalistas

A edição de 2025 reuniu oito projetos inovadores de cincoestados (Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba e), demonstrando a diversidade de soluções para o desafio da educação financeira no Brasil:

• Victor Gustavo Cabral Rodrigues (25, Minas Gerais): Projeto Cofrinho – Aplicativo gratuito com gamificação e ciência comportamental.

• Bia Santos (29, Rio de Janeiro): Projeto Iara da Barkus – Chatbot de educação financeira via WhatsApp para públicos minorizados.

• Bruno Ribeiro Lewis (29, São Paulo): Projeto FORME – Educação Financeira para escolas, com materiais didáticos bilíngues e tecnologia.

• Rafaella Ferreira de Souza (19, Rio de Janeiro): Projeto EducaFin – Leva educação financeira por meio de palestras, cursos, livros e conteúdos digitais.

• Matheus Borges Figueirôa (21, Pernambuco): Projeto Tangram – Programa gamificado com IA e orientação pedagógica.

• Lays Paulino de Medeiros (20, Paraíba): Projeto Sobrevivendo ao Mês – Jogo de tabuleiro artesanal que simula a vida adulta e ensina gestão financeira de forma lúdica.

• Lizandra de Fátima dos Santos Souza (18, São Paulo): Projeto Nilo – Plataforma gamificada de educação financeira criada pela ONG GEDUC.

• Pedro Marques (28, São Paulo): Projeto Real Grana – Plataforma gamificada para escolas.