Curitiba institui oficialmente a Semana do Seguro

O prefeito Eduardo Pimentel sancionou, na quarta-feira (26), a lei que cria a Semana do Seguro em Curitiba. A assinatura ocorreu durante o evento “Encontro de Autoridades”, realizado no teatro do Palácio Avenida, organizado pelo Sincor-PR e pelo Sindseg PR/MS.

Pimentel afirmou ter ajustado sua agenda para participar do ato e reforçou a relevância do setor. Em tom descontraído, comentou sobre a caneta usada na assinatura e brincou ao perguntar se seria possível fazer um seguro para o objeto.

O prefeito destacou que a iniciativa se soma ao histórico de inovação da cidade e reforçou que a prefeitura dará apoio à realização da Semana do Seguro. “É preciso que as pessoas se conscientizem de que fazer seguro é fundamental”, afirmou.

A nova lei estabelece que a Semana do Seguro será realizada anualmente a partir de 2026, sempre na terceira semana de junho.

O presidente da Câmara Municipal, Tico Kuzma, autor do projeto nesta legislatura, após tramitação inicial do ex-vereador Osias Moraes, destacou que a medida contribuirá para ampliar o acesso à informação sobre proteção financeira. “Queremos fazer um trabalho muito forte, que leve conscientização às pessoas”, afirmou.

Para o presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), Antonio Gilberto Deggerone, a criação da Semana do Seguro fortalece a cultura de proteção. “Seguro é investimento, é segurança. Uma mudança de cultura beneficia toda a sociedade”, disse.

O presidente do Sindseg PR/MS, Guilherme Bini, avaliou que o setor estará mobilizado na construção de uma programação voltada à divulgação do mercado de seguros e de seus benefícios. “Queremos fazer um trabalho forte, que leve conscientização às pessoas”, afirmou.

Ney Dias, presidente da Fenseg, observou que o país enfrenta um grande gap de proteção. “No Brasil, apenas 5% dos danos acabam sendo cobertos por seguros. Existe um grande gap de proteção, e nós, seguradores e corretores, podemos fazer a diferença. Esperamos que esse período estimule mais pessoas a compreenderem a importância de estar protegidas”, disse.

Para Altevir Dias do Prado, superintendente da Bradesco Auto/RE, a sanção marca um momento relevante para o setor. Ele destacou o trabalho das entidades envolvidas e afirmou que a iniciativa deve estimular o acesso à proteção. “É uma conquista do Sincor-PR, do Sindseg PR/MS e de todas as entidades que trabalharam pela criação dessa lei. Será um período importante de divulgação e incentivo ao seguro, estimulando mais pessoas a buscar proteção”.

Responsável pela coordenação da primeira edição da Semana do Seguro, em 2026, o presidente eleito do Sincor-PR, José Antonio de Castro, afirmou que o mercado já discute ações para o período. “Muitos aqui já estão pensando em ações para a Semana do Seguro. Vamos unir corretores e seguradoras para levar informação, conhecimento e reforçar a importância do seguro para todos. Faremos uma grande Semana do Seguro em Curitiba, rica em resultados para o mercado e para a população”, disse.

O presidente do Sincor-PR, Wilson Pereira, concluiu que a efetividade da lei dependerá da atuação conjunta do setor.“Vamos arregaçar as mangas para que essa lei não fique apenas no papel. As ações serão fundamentais para transformar a cultura do seguro e mostrar como ele é importante na vida das pessoas”, afirmou.