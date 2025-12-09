Porto Seguro apresenta benefícios e descontos no Seguro Auto

Com 80 anos de atuação no mercado, a Porto Seguro ampliou sua presença no segmento de seguros de automóveis e alcançou 6,2 milhões de veículos segurados no terceiro trimestre de 2025. O portfólio da companhia reúne soluções que atendem diferentes perfis de consumidores, desde produtos de entrada até linhas voltadas ao público de maior poder aquisitivo.

Para marcar o período de alta temporada e o fechamento do ano, a companhia lança pela primeira vez a campanha “Etapa Turbo Seguro Auto”, que reúne condições para clientes e corretores. A iniciativa fica válida até o dia 31 de dezembro e reforça o compromisso da Porto Seguro em facilitar o acesso à proteção ideal, além de impulsionar as vendas e fortalecer a atuação dos mais de 47 mil corretores parceiros.

Válida em todo o Brasil, a campanha oferece benefícios exclusivos para novos clientes, que variam conforme o produto contratado. Os seguros da categoria Moto, das marcas Azul, Porto e Itaú, garantem R$ 100 de desconto. Já os produtos de entrada (Azul Auto Roubo, Azul Auto Compacto e Itaú Auto Compacto), oferecem R$ 150 de desconto. Para a linha Premium, que inclui o Porto Seguro Auto Premium e as opções do Itaú e Azul Seguros com importância segurada acima de R$ 350 mil, o benefício chega a R$ 800. Os descontos são aplicados pelo corretor diretamente no Cotador do Automóvel, no COL.

Além das vantagens para os clientes, a campanha também fortalece a atuação dos corretores. A remuneração adicional por negócio, válida a partir da terceira emissão, passa a ser convertida em pontos PortoPlus, a plataforma de benefícios da Porto que reúne descontos e vantagens em uma ampla rede de parceiros, como restaurantes, teatros, cursos, academias e serviços em todo o Brasil.

Nesta edição, as emissões de novos negócios dos produtos Moto e Entrada geram R$ 50 em pontos PortoPlus, enquanto os produtos Premium acumulam R$ 200, além de incentivo extra pela participação nos treinamentos da PortoEduc e pontos adicionais na Fecha com a Porto. Para tornar a experiência ainda mais exclusiva, os 50 corretores mais bem colocados no ranking final da Etapa Turbo Auto serão os primeiros a garantir um par de ingressos para o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 de 2026.

“A Porto Seguro tem avançado na ampliação da inclusão securitária em todo o país, e esta campanha é mais um passo importante nesse caminho. Ao destacar produtos recém-lançados e oferecer condições especiais, facilitamos a entrada de novos consumidores no seguro automotivo e fortalecemos a nossa rede de corretores. É uma ação que combina cuidado, competitividade e inovação, estimulando o acesso à proteção e impulsionando o desenvolvimento do mercado” pontua Jaime Soares, Diretor Executivo de Auto da Porto Seguro.