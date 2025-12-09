A Generali Brasil esteve presente no Polo ItaliaNoRio e na Piazza Italia no Centro do Rio e Janeiro, para a comemoração dos 75 anos da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro (CCIE-RJ). O evento contou com a participação do CEO Eric Lundgren e do diretor de Finanças, Karim Ajroud, e reuniu representantes empresariais e autoridades, além de atividades culturais ligadas à tradição italiana, como degustações, culinária típica e apresentações musicais.

A participação da seguradora ressalta a conexão histórica e o compromisso mútuo no fortalecimento das relações econômicas entre Itália e Brasil. O ano de 2025 foi um período emblemático para a companhia: a empresa completou 100 anos de atuação no país.

“Celebramos um século de história no Brasil, construindo relações sólidas, duradouras e de confiança com nossos parceiros e clientes. Estar ao lado da Câmara Italiana em seu aniversário de 75 anos é um reconhecimento natural da nossa herança italiana e do nosso papel como um dos pilares da presença empreendedora da Itália no Brasil”, afirma Lundgren.

Empresa de origem italiana no mercado brasileiro, a Generali mantém colaboração frequente com a CCIE-RJ, apoiando iniciativas voltadas ao intercâmbio comercial e cultural.