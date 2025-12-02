Mello, Machado Advogados terá atuação pautada em experiência e qualidade

Sob a liderança do especialista em Direito do Seguro e Resseguro, Sergio Ruy Barroso de Mello, começa a operar, em São Paulo, o Mello, Machado Advogados. Além de Sergio Mello, também integram o escritório como sócias-fundadoras as advogadas Cristiane Machado, Patricia Meireles Gralha e Ana Grellert. O Mello, Machado possui escritório na capital paulista e no Rio de Janeiro, podendo estender sua atuação pelos demais estados do Brasil, de acordo com as demandas apresentadas por seus clientes.

“Vamos atuar sob a perspectiva de uma butique, na qual os sócios atuarão nas frentes consultiva, contenciosa e de soluções consensuais, garantindo uma prestação de serviço especializada, estratégica e de qualidade para o mercado de seguros e resseguros”, comenta o fundador, que angariou prestígio junto ao mercado durante seus mais de 34 anos de atuação. Sergio Mello é o atual vice-presidente mundial da Associação Internacional de Direito do Seguro (AIDA).

Segundo Sergio Mello, a sua longa experiência na prestação de serviços advocatícios ao mercado motivou a idealização de um escritório moderno, com foco no cliente e que preza por uma estrutura enxuta. “Além disso, há investimento importante em tecnologia como suporte aos profissionais, ao otimizar o tempo, propiciando a redução geral de custos, além de atender a preceitos de governança”, afirma.

O Mello, Machado oferece aos clientes atuação especializada de consultoria jurídica, que inclui a revisão de condições de seguros, regulação de sinistros e análise de coberturas; contencioso estratégico, administrativo e judicial, que abrange o ressarcimento, e processos administrativos junto à Susep, Procon e agências reguladoras.

Há também atuação especializada em tribunais; intermediação de acordos para casos complexos; serviços de RAC (Resolução Alternativa de Conflitos), que compreendem a mediação, conciliação e arbitragem e, ainda, o desenvolvimento de treinamento técnico-jurídico sobre seguro e resseguro.

A expectativa para o início dos trabalhos da Mello, Machado Advogados é a melhor possível. Em médio prazo, a pretensão dos sócios é promover uma aproximação com entidades e instituições, nacionais e internacionais, dedicadas ao desenvolvimento e aprimoramento do setor. “Desenvolveremos a advocacia em benefício de todos os entes que compõem o setor de seguros e resseguros”, conclui Sergio Mello.