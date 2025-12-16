As perdas seguradas decorrentes de catástrofes naturais voltaram a ultrapassar a marca de US$ 100 bilhões em 2025, pelo sexto ano consecutivo. Segundo estimativa do Swiss Re Institute, os prejuízos segurados devem alcançar US$ 107 bilhões, impulsionados principalmente pelos incêndios florestais em Los Angeles e pelas tempestades convectivas severas (TCS) nos Estados Unidos.

Apesar do patamar elevado, o volume representa uma queda de 24% em relação a 2024, quando as perdas seguradas somaram US$ 141 bilhões. Ainda assim, o instituto destaca a persistência de um nível estruturalmente alto de perdas globais associadas a eventos climáticos extremos.

“Em meio à volatilidade anual, as perdas seguradas continuam aumentando. Fortalecer a prevenção, a proteção e o preparo é essencial para proteger vidas e patrimônios”, afirma Jérôme Jean Haegeli, economista-chefe do Grupo Swiss Re.

Os Estados Unidos responderam por 83% das perdas globais seguradas em 2025, o equivalente a cerca de US$ 89 bilhões, mantendo-se como o mercado mais impactado por catástrofes naturais. O resultado foi puxado, sobretudo, por incêndios florestais e tempestades convectivas severas.

Os incêndios florestais em Los Angeles foram os mais caros já registrados, com US$ 40 bilhões em perdas seguradas. De acordo com o Swiss Re Institute, a escala da destruição reflete a combinação de fatores climáticos — como calor intenso, seca prolongada e ventos fortes. Com o aumento da exposição, especialmente em áreas de interface urbano-florestal, onde residências e ativos de alto valor avançaram para zonas de maior risco.

As perdas globais seguradas decorrentes de tempestades convectivas severas atingiram US$ 50 bilhões em 2025, tornando este o terceiro ano mais caro da série histórica, atrás apenas de 2023 e 2024. Nos EUA, o primeiro semestre foi marcado por intensa atividade, com surtos de tornados severos em março e maio. Já no segundo semestre, os impactos ficaram abaixo das médias sazonais.

Na Europa, tempestades de granizo significativas ocorreram entre maio e junho, mas com perdas mais limitadas, uma vez que os eventos atingiram regiões com menor concentração de ativos segurados. No sul da China, os sistemas convectivos continuaram entre os principais contribuintes para as perdas globais.

“A urbanização em áreas propensas a desastres, a valorização imobiliária e os custos crescentes de construção tornaram essas tempestades um risco crucial para as seguradoras”, avalia Balz Grollimund, chefe de Riscos Catastróficos da Swiss Re.

Apesar de uma temporada ativa no Atlântico Norte, as perdas seguradas com furacões permaneceram relativamente baixas em 2025. O furacão Melissa foi o evento mais custoso do ano, com perdas estimadas em até US$ 2,5 bilhões. A tempestade atingiu a Jamaica como um furacão de categoria 5, causando danos severos também no Haiti e em Cuba.

Ao todo, a temporada registrou 13 tempestades nomeadas, cinco furacões e quatro de grande intensidade. Pela primeira vez em dez anos, nenhum furacão atingiu a costa dos Estados Unidos, fator determinante para a redução dos prejuízos segurados.

No Sudeste Asiático, enchentes repentinas e inundações fluviais severas atingiram países como Vietnã, Tailândia e Indonésia no final de novembro, em um cenário agravado pela intensificação das monções associada ao fenômeno La Niña.

Já em julho, um terremoto de magnitude 8,8 próximo à península de Kamchatka, na Rússia, gerou ondas de tsunami que alcançaram o Havaí e áreas costeiras dos EUA. Segundo o Swiss Re Institute, os sistemas de alerta precoce foram fundamentais para reduzir o impacto humano, evidenciando a importância de investimentos em adaptação e planejamento urbano.

Perdas econômicas totais e seguradas – 2025 e 2024

(em bilhões de dólares americanos, a preços de 2025)

Categoria 2025 2024 Média de 10 anos* Variação vs. média Perdas econômicas totais 233 338 280 –17% └─ Catástrofes naturais 220 327 267 –18% └─ Feitas pelo homem 13 11 13 – Perdas seguradas totais 118 151 121 –3% └─ Catástrofes naturais 107 141 111 –3% └─ Feitas pelo homem 11 9 10 +5%

* A média de 10 anos refere-se ao período entre 2015 e 2024.

Devido ao arredondamento, alguns totais podem não corresponder à soma dos valores individuais.

As estimativas são preliminares e estão sujeitas a revisões.

Fonte: Swiss Re Institute