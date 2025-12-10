IcatuCast debate venda consultiva em Vida e Previdência

Em um cenário em que o seguro de vida ainda é pouco conhecido pelo brasileiro, em que 40% nunca ouviram falar do produto e 62% nunca contrataram, segundo a fintech meutudo. A Icatu Seguros lançou um episódio especial do ‘IcatuCast – Corretor que Inspira’. Pela primeira vez, o programa recebe um corretor no estúdio para discutir proteção completa na prática. O convidado é Leandro Pretto, especialista em Vida e Previdência, que participa ao lado de Renato Gomes, Superintendente de Venda Consultiva da Icatu, em uma conversa sobre comportamento do cliente, estratégia de venda e oportunidades de mercado.

A pauta ganha ainda mais relevância diante dos indicadores de cruzamento entre produtos: segundo pesquisa do Datafolha, entre os brasileiros que possuem previdência privada, 44% também contam com seguro de vida – um percentual 2,5 vezes maior do que entre quem não investe na modalidade, sinalizando uma oportunidade consistente para a atuação consultiva.

Campeão da Campanha Antonio Carlos de Almeida Braga de 2022 a 2024, Leandro Pretto destaca que criar conexões e estar antenado às necessidades do cliente são pilares para o corretor que deseja se diferenciar. “Hoje, o segredo para um corretor ter uma carreira de sucesso é criar conexões, oferecer o que tem de melhor para o cliente e não focar só em seu benefício. Comecei com Previdência, depois entendi a necessidade de oferecer a proteção completa e passei a trabalhar também com seguro de vida, garantindo opções atualizadas e visão 360 de proteção”, comentou.

Para Leandro, a baixa penetração do seguro no país evidencia o potencial de expansão: “Nós, corretores, temos ainda mais de 90% da população para aproximar. O que eu faço hoje é tentar atingir o maior número de pessoas possível. O seguro de vida protege pessoas, famílias e empresas.”, afirmou.

Renato Gomes reforça que muitos corretores ainda enfrentam desafios na abordagem ao cliente, especialmente diante da percepção do seguro como gasto, e não como instrumento de planejamento financeiro.

“Os Estados Unidos têm 70% da população com cobertura, no Japão o número chega a 90%. Então, a gente pode enxergar qual é o tamanho desta oportunidade e o quão desprotegida a nossa sociedade ainda está”, reflete. “A Icatu está em todo o país e a gente vê bons conceitos de vendas consultivas com os corretores, mas entre o conceito e a prática tem um abismo. É a abordagem que está deficitária. O segredo de uma boa abordagem é a comunicação – ouvir mais as histórias que os clientes têm para contar e como elas vão revelando as preocupações e dores, com uma escuta empática”, explicou.