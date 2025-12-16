Mescla lança novo programa de parcerias

EXCLUSIVO – A Mescla Corretora de Seguros acaba de anunciar o lançamento do Programa Mescla Finders, uma iniciativa que aposta em parcerias estratégicas com empresas de prestação de serviços para ampliar a distribuição de seguros e benefícios no segmento corporativo. O programa, que começa oficialmente em dezembro de 2025, nasce com a proposta de criar uma rede nacional de indicadores de negócios, indo além do modelo tradicional de relacionamento restrito a corretores de seguros.

Segundo Vinicius Wanderkolk, sócio fundador da Mescla, o programa foi desenhado para empresas que mantêm carteiras relevantes de clientes pessoas jurídicas e que, a partir desse relacionamento, podem identificar demandas por proteção securitária e benefícios. “Estamos falando de escritórios de contabilidade, advocacia, empresas de tecnologia, softwares, assessorias de investimentos e de RH. São parceiros que já têm a confiança do empresário e conseguem identificar oportunidades de forma muito natural”, explica.

Diferentemente de programas voltados a corretores, o Mescla Finders mira empresas de outros segmentos, que passam a atuar como indicadoras de negócios. Em contrapartida, esses parceiros têm acesso a um conjunto de benefícios exclusivos, que inclui o Clube Mescla e a Assistência à Saúde Mescla.

No que diz respeito aos produtos, o programa contempla todo o portfólio corporativo da corretora. Entram na lista seguros industriais, multirriscos, responsabilidade civil, cyber, garantia, frotas e transportes, além de planos de saúde, odontológicos e seguro de vida empresarial. “A lógica é atender integralmente o risco e as necessidades do cliente corporativo, independentemente do porte ou do ramo de atividade”, destaca Wanderkolk.

Um dos diferenciais do Mescla Finders é a ausência de exigência de volume mínimo de negócios. A partir da adesão ao programa, o parceiro já passa a ter acesso imediato ao Clube Mescla, que reúne uma ampla rede de descontos em entretenimento, eventos, serviços e produtos, com abrangência nacional. Caso alguma indicação resulte na contratação de seguro ou benefício, o Finder recebe ainda 60 dias gratuitos da Assistência à Saúde Mescla, que inclui telemedicina 24 horas, rede credenciada de médicos e laboratórios, descontos em medicamentos e indenização por doenças graves, entre outras coberturas.

Após o período promocional, o parceiro pode optar por permanecer com o benefício, pagando valores diferenciados, com descontos que podem chegar a 40%. A assistência pode ser destinada tanto aos sócios quanto aos colaboradores das empresas parceiras, ampliando o alcance da iniciativa.

A gestão dos negócios indicados fica integralmente a cargo da Mescla. A corretora é responsável pelo contato com o cliente, diagnóstico de necessidades, estruturação de riscos, cotações, fechamento e implantação das apólices. “Desde o início mantemos um processo de comunicação contínua com o Finder, orientando sobre os ramos de seguros e acompanhando cada etapa”, afirma o executivo.

No momento em que o negócio é fechado, o parceiro passa a contar com um código de produtor e recebe relatórios detalhados sobre comissões, prazos e valores. A proposta da Mescla é repassar 30% da comissão líquida obtida pela corretora ao Finder. “São comissões recorrentes e vitalícias, enquanto o cliente permanecer na nossa carteira. Isso torna a parceria financeiramente muito atrativa”, reforça Wanderkolk.

A expectativa da Mescla é ambiciosa. Para o primeiro semestre de 2026, a corretora projeta a adesão de cerca de 200 parceiros Finders, distribuídos por todo o País. “Não importa onde o parceiro esteja localizado. Queremos construir uma rede nacional, aproveitando a capilaridade dessas empresas e fortalecendo a cultura do seguro no segmento corporativo”, conclui.

Com o lançamento do Mescla Finders, a corretora sinaliza uma tendência cada vez mais presente no mercado: a busca por novos canais de distribuição, baseados em parcerias estratégicas, geração de valor e relacionamento de longo prazo.

A Mescla é uma corretora de seguros especializada em conectar clientes aos melhores negócios do mercado de seguros. Há 40 anos atuando no mercado, ela preza pelas relações transparentes, que buscam sempre as soluções personalizadas e adequadas a cada tipo de segurado, aplicando sempre as tecnologias mais modernas para acelerar o atendimento e a satisfação dos seus clientes.