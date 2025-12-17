FGV abre inscrições para Curso de Formação Executiva em Seguros

A Fundação Getulio Vargas (FGV) está com inscrições abertas até o dia 4 de março de 2026 para a nova turma do Curso de Formação Executiva em Seguros. Voltado a profissionais já graduados, o programa é ideal para quem deseja ingressar ou consolidar sua atuação no setor de seguros, incluindo empresas como seguradoras, resseguradoras, corretoras, consultorias e assessorias especializadas.

Com carga horária de 64 horas, as aulas serão presenciais na Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV EAESP). O corpo docente reúne especialistas com ampla experiência no mercado, atuando em organizações de referência como Marsh Brasil, Mattos Filho e Machado Meyer.

Para o sócio do Mattos Filho Advogados, Marcelo Mansur, o grande diferencial deste curso é oferecer uma visão inicial deste mercado tão relevante. “Mas não se trata de uma visão superficial, e sim, uma visão 360 graus, explorando temas estratégicos, técnicos e jurídicos ao mesmo tempo”.

O diretor de Infraestrutura e Construção da Marsh Brasil, André Dabus, acredita que o curso pode contribuir para o setor de seguros no país porque o mercado está em constante evolução. “Este curso é uma excelente oportunidade para revisitar conceitos e aprimorar o conhecimento adquirido, além de debater com professores os impactos do Novo Marco Legal de Seguros no dia a dia dos profissionais que atuam no setor”.

O sócio do Machado Meyer Advogados, Cassio Gama Amaral, destaca a importância de a FGV promover este curso, diante da relevância do setor de seguros para o Brasil: “há um aumento da demanda por profissionais capacitados para um mercado cada vez mais digitalizado, dinâmico e globalizado”.

