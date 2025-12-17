ANSP apresenta a 8ª edição do Livro ANSP

A Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) lançou o Livro ANSP – Edição 2025, oitava edição de sua obra coletiva, reafirmando seu papel como referência na produção e disseminação de conhecimento técnico e acadêmico nos segmentos de seguros, previdência, saúde, resseguro e capitalização no Brasil.

Reconhecida pelo padrão técnico de suas publicações, a obra reúne contribuições de Acadêmicos da ANSP, profissionais do mercado e parceiros institucionais, com análises e reflexões sobre os principais desafios e transformações que impactam o setor segurador brasileiro. A publicação reforça a atuação da ANSP como um núcleo permanente de excelência acadêmica, voltado ao estímulo do debate, da pesquisa e da inovação.

Com conteúdo ampliado e atualizado, o Livro ANSP 2025 está organizado em cinco grandes blocos temáticos. A obra traz, inicialmente, artigos doutrinários de Acadêmicos da ANSP sobre temas estratégicos, como riscos financeiros, seguros inclusivos, ESG, riscos climáticos, seguros de danos e os impactos das legislações recentes no mercado.

Na sequência, o livro reúne trabalhos desenvolvidos por alunos orientados por membros da Academia, oferecendo perspectivas inovadoras sobre educação em seguros, métodos de análise de riscos e cenários futuros do setor.

O conteúdo também contempla artigos publicados no Boletim ANSP, abordando temas como ciência atuarial, direito do seguro, inteligência artificial, seguro agrícola, seguro de vida e responsabilidade civil.

Outro bloco apresenta uma síntese dos debates realizados nos ANSP Cafés ao longo de 2024, com foco em ESG, Solvência II, formação de profissionais e o novo marco legal dos seguros.

A publicação se encerra com produções desenvolvidas em parcerias acadêmicas, com destaque para o capítulo sobre o Brasil da obra Financiamiento de la Salud Pública en América Latina: Estudios sobre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, resultado da cooperação entre a ANSP e a Universidade de São Paulo (USP), cujo acordo institucional está em negociação.

Com o lançamento da oitava edição do Livro ANSP, a Academia reafirma seu compromisso com o desenvolvimento técnico e científico do setor, promovendo um ambiente contínuo de estudo, pesquisa e inovação. O Livro ANSP – Edição 2025 está disponível para acesso no site da instituição.