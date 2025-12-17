Ezze Seguros fortalece segmento de Vida com área dedicada

A Ezze Seguros anunciou a criação de uma estrutura dedicada ao segmento de Vida como parte de sua estratégia de expansão. A iniciativa inclui a contratação de 12 profissionais especializados no mercado de seguros de vida, distribuídos em diferentes regiões do país, com o objetivo de acelerar o crescimento da companhia nos próximos ciclos.

Segundo a companhia, a chegada do novo time fortalece a atuação tanto em Vida em Grupo quanto em Vida Individual, ampliando o portfólio e a capacidade comercial. “Trouxemos profissionais que estavam em outras companhias. Formamos um time forte para atuar de forma expressiva. Vamos operar tanto no seguro de vida em grupo quanto no individual, em praticamente todas as modalidades de seguro de vida”, explica Richard Vinhosa, CEO da Ezze Seguros.

Com a nova estrutura, a companhia busca ampliar a proximidade com corretores e oferecer soluções mais completas ao mercado. “Com esse reforço importante, a seguradora intensifica sua atuação com uma estrutura dedicada, tanto em Vida em Grupo quanto em Vida Individual. Mas também amplia capacidade comercial, a proximidade com corretores e a entrega de soluções mais competitivas e completas”, afirma Waldecyr Schilling, diretor comercial da Ezze Seguros.

A estratégia de expansão no segmento de Vida tem metas definidas. Entre os objetivos estão dobrar a carteira de Vida em 2026 e atingir R$ 1 bilhão em prêmios nos próximos anos.

Para Marco Aurélio Garutti, diretor de Vida e Massificados, o movimento reforça o posicionamento da companhia no segmento. “A entrada desse grupo seleto de especialistas não apenas fortalece a presença no segmento, mas também consolida o compromisso da companhia em se tornar uma das principais referências do mercado de Vida no Brasil”, destaca.