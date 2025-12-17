Zurich Seguros anuncia novo gerente regional Centro-Oeste

A Zurich Seguros anunciou a nomeação de Gabriel Angelo Guimarães como novo gerente regional Centro-Oeste. O executivo, que atua na companhia há 11 anos, passa a assumir uma liderança dedicada à região, movimento que reforça a importância estratégica do Centro-Oeste para o crescimento e a atuação comercial da seguradora no país.

Formado em Administração e com pós-graduação em Gestão Comercial do Seguro, Gabriel construiu sua trajetória na Zurich com forte atuação no negócio, acumulando experiência ao longo de mais de duas décadas no mercado segurador.

A nomeação integra um processo de reestruturação da diretoria regional da Zurich Seguros, que reorganizou sua atuação territorial com o objetivo de ampliar o foco regional e fortalecer a proximidade com o mercado. Com a mudança, o estado de Minas Gerais passa a ser atendido de forma integrada pelo gerente regional Marcos Silva, reunindo capital e interior sob uma única liderança. Já a região Centro-Oeste deixa de ser compartilhada e passa a contar com uma gerência regional exclusiva, dedicada integralmente às suas demandas e oportunidades.

“Essa movimentação reflete a evolução da nossa estratégia comercial e a importância que atribuímos ao Centro-Oeste. Ao dedicar uma gerência regional exclusiva para a região, reforçamos nosso compromisso com uma atuação mais próxima e alinhada às características locais do mercado. A promoção do Gabriel é parte desse movimento e está totalmente conectada à nossa visão de crescimento sustentável”, afirma Rogério Gebin, diretor regional Minas Gerais e Centro-Oeste da Zurich Seguros.