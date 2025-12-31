Com avanço de 56,5%, CAIXA Consórcio mira liderança do setor

O Sistema de Consórcios registrou em 2025 um crescimento recorde impulsionado pela expansão e popularização da modalidade. Entre os maiores participantes do mercado, a CAIXA Consórcio acompanha esse movimento e intensifica investimentos em inovação, digitalização e foco no cliente, fortalecendo sua presença no setor e ampliando o acesso ao crédito.

Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), o sistema apresentou alta de 15,7% nas vendas em outubro, alcançando 4,34 milhões de cotas comercializadas, mais de R$ 420 bilhões em créditos e um total de 12 milhões de participantes ativos, um cenário que favorece as projeções positivas da CAIXA Consórcio.

Entre setembro de 2024 e setembro de 2025, a carteira de crédito da CAIXA Consórcio avançou 56,5%, resultado do crescimento consistente da operação. No mesmo período, a empresa atingiu R$ 44,0 bilhões em cotas ativas, consolidando sua posição entre os líderes do setor. De janeiro a setembro, as vendas também apresentaram forte desempenho, ficando 35,4% acima do registrado no mesmo intervalo de 2024, um movimento que reforça a expectativa de encerrar o ano com crescimento expressivo.

Para alcançar esse crescimento, a companhia intensificou estratégias baseadas em inovação, digitalização e experiência do cliente, impulsionando um crescimento sustentável e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país. “Temos trabalhado inovação em todas as frentes da CAIXA Consórcio desde 2021. Reestruturamos processos, simplificamos etapas e avançamos não apenas em tecnologia, mas na forma como colocamos a experiência do cliente no centro das decisões. Nosso foco é manter o cliente conosco pelo máximo de tempo possível e oferecer sempre as melhores alternativas e resultados em cada etapa da jornada”, afirma Elerson Leris, CEO da CAIXA Consórcio.

A companhia também intensificou sua estratégia voltada à educação financeira, digitalização da jornada do cliente e fortalecimento de parcerias com os canais da CAIXA. O movimento da taxa Selic, embora desafiador para o crédito, abriu espaço para a expansão da modalidade, e o mercado vem se mostrando cada vez mais favorável ao consórcio, reforçando sua consolidação no país.

Neste cenário, a empresa estabeleceu uma meta para se posicionar entre os maiores grupos de consórcios do Brasil, apostando em frentes estratégicas. “Nossa prioridade é colocar o cliente no centro, oferecendo a jornada digital mais simples do mercado e planos de pagamento diferenciados que atendam às expectativas de nossos clientes, como o Parcela Reduzida. Seguimos ampliando escala e presença comercial, com foco especial no segmento de imóveis. A excelência operacional, o incentivo à educação financeira e a inovação seguem guiando nosso trabalho, transformando tecnologia, dados e governança em resultados concretos. Além disso, fortalecemos a marca e a reputação da CAIXA Consórcio com base em confiança, ética e transparência para liderar a evolução do setor”, completa Vanessa Cattinne, Diretora Comercial da companhia.

Perspectivas para 2026

A CAIXA Consórcio vem se antecipando aos movimentos do mercado e estruturando um plano interno para ampliar sua atuação, incluindo a atuação no mercado secundário por meio de negociação de cotas canceladas. A expectativa é que todas as iniciativas do mercado secundário estejam implementadas até o fim de 2026, acompanhando a evolução do setor e garantindo soluções completas aos clientes.

Além disso, a companhia também se prepara para novas estratégias pensando nos desafios do futuro, com o foco na revisão de processos internos e da comunicação e modernização da jornada do cliente. Entre as prioridades também estão a melhoria da esteira de entrega do bem, a revisão da jornada de atendimento na central e a internalização de processos que antes eram executados por parceiros, permitindo uma visão 360° mais eficiente. Para os próximos anos, a centralidade no cliente seguirá como eixo orientador da estratégia da companhia, unindo inovação, simplificação, experiência e fortalecimento do consórcio como um produto versátil e acessível.

“A CAIXA Seguridade acredita que a evolução do setor está ligada diretamente à transformação digital e à experiência do cliente. Em 2026, seguiremos fortalecendo essa visão, apoiando a CAIXA Consórcio, uma das nossas empresas investidas, na construção de jornadas cada vez mais simples, seguras e inovadoras, que colocam o cliente no centro de cada decisão. Essa atuação reforça nosso compromisso em oferecer soluções financeiras acessíveis e sustentáveis, consolidando nossa posição como referência no mercado e preparando o caminho para um futuro ainda mais conectado e inclusivo.” Gustavo Portela, Presidente da CAIXA Seguridade.