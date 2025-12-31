Prêmio de Jornalismo em Seguros anuncia vencedores em março

O Comitê Organizador do VIII Prêmio de Jornalismo em Seguros confirmou, nesta semana, a data da cerimônia de anúncio dos vencedores desta edição. O evento será realizado no dia 3 de março de 2026, na casa de espetáculos Tokio Marine Hall, em São Paulo (SP).

Promovido pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), pela Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) e pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o Prêmio é a principal iniciativa do país voltada ao reconhecimento do trabalho de jornalistas que cobrem o mercado brasileiro de seguros.

Com o período de inscrições encerrado na última segunda-feira, 15 de dezembro, mais de 290 trabalhos concorrem a um total de R$ 210 mil em premiações. Os primeiros colocados de cada categoria receberão R$ 20 mil, os segundos colocados, R$ 10 mil, e os terceiros, R$ 5 mil.

Jornalistas de todas as regiões do país disputam o prêmio em seis categorias. Quatro delas contam com patrocínio direto de empresas do setor: Allianz – Seguro Rural; CAPEMISA – Previdência e Vida; MAPFRE – Sustentabilidade & Seguros; e Unimed – Seguros Gerais. As categorias Capitalização e Saúde Suplementar também integram a premiação.

Além das empresas que dão nome às categorias, a Tokio Marine participa como patrocinadora ao ceder, em formato de permuta, sua casa de espetáculos para a realização do evento. A companhia também dá nome ao principal reconhecimento da iniciativa, o prêmio “Tokio Marine – Jornalista do Ano em Seguros”, que será concedido a um vencedor geral entre os primeiros colocados de cada categoria.