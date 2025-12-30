Com a intensificação do fluxo de veículos nas estradas durante o período de festas, a Allianz Seguros promove, até 12 de janeiro, uma operação especial de atendimento voltada a segurados que viajam de carro. A iniciativa busca garantir suporte em regiões que concentram grande volume de deslocamentos em curto espaço de tempo.

O atendimento é realizado por prestadores de serviço locais, em conjunto com a Allianz Partners, empresa do Grupo Allianz especializada em assistência 24 horas. Entre os serviços oferecidos estão reboque, assistência mecânica e transporte por táxi.

A operação ocorre em diferentes estados, com foco em destinos turísticos e rotas de passagem frequentes no período de férias. No Rio de Janeiro, o atendimento está disponível em Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba (Costa Verde), Maricá, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Rio das Ostras, Campos dos Goytacazes e Itaguaí. Em Santa Catarina, a iniciativa contempla Itajaí, Balneário Camboriú, Biguaçu, São José, Florianópolis, Penha, Itapema, Porto Belo e Bombinhas. Na Bahia, a operação ocorre em Camaçari, Itabuna, Ilhéus e Salvador. Em Pernambuco, abrange Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho e Tamandaré. Já no Espírito Santo, o suporte está disponível em Anchieta, Piúma, Guarapari, Aracruz, Linhares e São Mateus.

Quem pretende pegar a estrada durante as férias deve redobrar a atenção com a segurança do veículo e a condução. Segundo Marlon Teixeira, diretor de Sinistros Auto da Allianz Seguros, medidas simples ajudam a reduzir riscos e evitar imprevistos ao longo do trajeto. “O aumento do fluxo nas rodovias durante as festas de fim de ano eleva a probabilidade de incidentes. A adoção de medidas preventivas contribui diretamente para a redução de riscos e para viagens mais tranquilas”, afirma.

Entre as principais recomendações está a revisão dos itens de segurança antes da viagem. Pneus — incluindo o estepe — devem estar calibrados conforme as orientações do fabricante, já que a pressão inadequada compromete a estabilidade e aumenta o consumo de combustível. Também é importante verificar o funcionamento de faróis, lanternas, limpadores de para-brisa e o sistema de suspensão.

Os sistemas essenciais do veículo merecem atenção especial. Pastilhas, discos e fluido de freio devem estar em boas condições para garantir frenagens seguras. A bateria também deve ser verificada, especialmente devido ao uso contínuo de equipamentos elétricos durante viagens longas. “Além disso, uma revisão geral feita por mecânico de confiança certifica que itens como suspensão, airbags, escapamento e alinhamento estejam em ordem”, destaca Teixeira.

Planejar o trajeto e os horários da viagem também contribui para a segurança. Aplicativos de navegação permitem acompanhar em tempo real as condições das rodovias, identificando congestionamentos, obras e acidentes. Sempre que possível, a recomendação é evitar horários de pico, como o fim da tarde e a noite de sexta-feira e a manhã de sábado.

O uso do cinto de segurança é indispensável para todos os ocupantes do veículo, inclusive no banco traseiro. Dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) indicam que o equipamento reduz o risco de morte em pelo menos 60% para passageiros do banco dianteiro e em 44% para os do banco traseiro. “Em colisões, ocupantes sem cinto tendem a se deslocar dentro do veículo e a atingir outros passageiros, aumentando a gravidade das lesões. Por isso, o uso do cinto no banco traseiro é tão importante quanto no dianteiro”, ressalta.

Respeitar os limites de velocidade e a sinalização também é fundamental. Ultrapassagens perigosas e excesso de velocidade estão entre as principais causas de acidentes em rodovias, especialmente em períodos de feriado prolongado, quando o tráfego é mais intenso.

Outro ponto de atenção é o uso do celular ao volante. De acordo com a Abramet, o risco de o motorista se envolver em um acidente aumenta em até 400% quando ele checa mensagens de texto. O aparelho deve ser utilizado apenas como suporte, com comandos de voz, sem desviar a atenção da via.

Manter distância segura do veículo à frente é uma prática essencial. Uma forma simples de medir esse espaço é a chamada “regra dos dois segundos”, que amplia o tempo de reação em situações inesperadas. “Manter distância adequada do veículo à frente amplia o tempo de percepção e reação do motorista. Em rodovias, esse intervalo é decisivo para evitar batidas traseiras, especialmente em situações de frenagem inesperada”, explica Teixeira.

Em condições climáticas adversas, como chuva, a orientação é reduzir a velocidade e aumentar a distância entre os veículos. O risco de aquaplanagem exige atenção redobrada. “Se isso acontecer, mantenha a calma, retire o pé do acelerador gradualmente, evite frear bruscamente e segure o volante com firmeza, mantendo as rodas alinhadas até que o carro volte a ter aderência”, orienta.

Por fim, antecipar situações de risco por meio da observação do comportamento de outros condutores faz parte da direção defensiva. “Um motorista atento consegue identificar padrões de comportamento que frequentemente precedem acidentes, reduzindo significativamente a probabilidade de colisões”, conclui.