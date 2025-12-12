Fenacor lança 24º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros

A Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) lançou, nesta quinta-feira (11), o 24º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, que será realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2026, no ExpoRio, no Rio de Janeiro.

Segundo o presidente da Fenacor, Armando Vergilio, a definição das datas levou em consideração o calendário nacional. Outubro será marcado pelas eleições, enquanto setembro terá intensa movimentação na capital fluminense em razão de grandes eventos, como o Rock in Rio. Com isso, o fim de agosto foi definido como o período mais adequado para receber o que a entidade classifica como o maior encontro do mercado de seguros no país, garantindo melhor logística e mais conforto para congressistas, expositores e patrocinadores.

O ano de 2026 será especialmente relevante para o setor, que contará com dois grandes eventos nacionais voltados aos corretores de seguros: o 6º ConsegNNE, programado para março, e o Congresso Brasileiro, em agosto.

Esta edição do congresso terá como tema “A nova era da distribuição de seguros no Brasil”, refletindo o momento de transformação do mercado, impulsionado por mudanças mercadológicas, legislativas e comportamentais que impactam diretamente a atuação do corretor e todo o ecossistema segurador.

Reconhecido pela abrangência, o 24º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros reunirá, de forma integrada, três frentes simultâneas: o congresso técnico-científico, a Exposeg e a programação cultural.

As plenárias gerais ocorrerão no período da manhã, com painéis estratégicos dedicados às principais tendências e desafios do setor. À tarde, serão realizadas as salas de negócios, muitas delas associadas aos patrocinadores másters, com debates segmentados, lançamentos, apresentações técnicas e oportunidades de networking qualificado.

A Exposeg, feira tradicional do mercado segurador, contará com um novo formato nesta edição. O número de estandes foi reduzido para favorecer a circulação, oferecer maior conforto ao público e ampliar o retorno para os expositores.

A programação cultural incluirá três grandes shows, com atrações nacionais e internacionais, além de jantares especiais voltados à integração dos participantes em um ambiente descontraído.

Durante o lançamento, a Fenacor também apresentou as cotas de patrocínio destinadas às seguradoras interessadas em apoiar e participar do evento. As reservas podem ser feitas diretamente com a Idealizar, empresa responsável pela organização, por meio dos contatos de Laryssa Villaça (laryssa.villaca@idealizar.com.br) e Flavia Pamplona (flavia@idealizar.com.br).

O atendimento geral ao 24º Congresso está disponível pelo e-mail 24congresso@fenacor.org.br, enquanto as informações de hospedagem podem ser obtidas junto à Abalonne, pelo endereço eventos@abalonne.com.br.

O 24º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros promete movimentar o mercado nacional e reunir milhares de profissionais interessados em debater, compartilhar conhecimento e construir caminhos para o futuro da distribuição de seguros no Brasil.