Ciclic amplia benefícios digitais em parceria com a Multiplan

A Ciclic, empresa da BB Seguros, está ampliando sua presença junto à rede de shoppings Multiplan. Clientes do programa de relacionamento da rede já podem resgatar descontos exclusivos em seguros da Ciclic diretamente pelo aplicativo Multi, disponível nos 20 shoppings administrados pelo grupo, incluindo o Morumbi Shopping (SP), BarraShopping (RJ) e BH Shopping (MG).

O programa de relacionamento da Multiplan reúne os clientes em categorias Green, Silver, Gold e Platinum, oferecendo benefícios e experiências que evoluem conforme o nível alcançado. Entre as vantagens estão cupons de desconto em produtos e serviços de marcas parceiras. Com a chegada da Ciclic, os clientes passam a contar com seguros de viagem e seguro celular, em uma oferta exclusiva de proteção, sendo a única empresa parceira do programa a disponibilizar esse tipo de solução no app Multi.

Pela parceria, os clientes podem resgatar cupons de desconto no app Multi e utilizá-los diretamente no site da Ciclic. Entre os benefícios já disponíveis estão: Seguro Celular e Portáteis, com até 10% de desconto, e Seguro Viagem, com até 68% de desconto. O resgate é feito em forma de voucher, liberado dentro do app. Para ativar os descontos, basta utilizar pontos acumulados no superapp Multi e aplicar o código promocional no momento da contratação.

“A Multiplan é referência em relacionamento com o consumidor, e essa parceria amplia o alcance da Ciclic em um ambiente de conveniência já presente no dia a dia de milhares de pessoas. Nosso objetivo é facilitar o acesso à proteção, oferecendo benefícios claros e relevantes, de forma prática e integrada à rotina dos clientes nos shoppings”, afirma Fernando Bertasson, diretor de negócios e vice-presidente da Ciclic.