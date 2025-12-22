Sompo firma parceria com a REIS e reforça agenda de inclusão

A Sompo oficializou sua associação à REIS – Rede Empresarial de Inclusão Social, iniciativa que reúne empresas comprometidas com a inclusão de pessoas com deficiência (PcDs) no mercado de trabalho. A parceria reforça a agenda de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I) da seguradora e foi formalizada no dia 10 de dezembro, na sede da companhia, em São Paulo.

Na ocasião, Djalma Scartezini, CEO da REIS, foi recebido por Alfredo Lalia Neto, CEO da Sompo, pelo diretor executivo administrativo Celso Mendes, pela diretora de RH e Sustentabilidade Roberta Caravieri e por integrantes do squad de Diversidade da seguradora.

“Na Sompo, acreditamos que a diversidade é um fator essencial para a inovação e para a construção de uma sociedade mais justa. Defendemos que diversidade não é apenas um conjunto de práticas ou uma política: diversidade compõe o valor ‘Integridade’ da companhia. É partir daí que a transformação começa a ser efetiva”, afirma Alfredo Lalia Neto, CEO da Sompo. “A parceria com a REIS reforça nosso compromisso em estarmos alinhados às melhores práticas para fomentar oportunidades reais para pessoas com deficiência, promovendo inclusão e respeito.”

Segundo Celso Ricardo Mendes, diretor executivo da Sompo, a associação amplia ações concretas da agenda de DE&I. “Estamos avançando em nossa agenda de DE&I com ações concretas. A associação à REIS nos permitirá integrar um ecossistema que visa fomentar boas práticas, ferramentas e procedimentos que são importantes para eliminar os obstáculos que as pessoas com deficiência enfrentam diariamente”, destaca. “Ao propiciar um ambiente de trabalho física e culturalmente melhor adaptado, contribuímos com os passos para que a sociedade como um todo evolua no quesito de inclusão das pessoas com deficiência.”

Para Roberta Caravieri, diretora de RH e Sustentabilidade, a inclusão exige engajamento contínuo e transversal. “A inclusão de pessoas com deficiência é um tema que demanda engajamento contínuo. Nosso Squad de Diversidade atua como protagonista nesse processo, conectando áreas, promovendo ações afirmativas e garantindo que a acessibilidade seja incorporada à estratégia de negócio”, observa. “Essa atuação colaborativa reforça nossa visão de que inclusão é criar oportunidades reais de desenvolvimento e pertencimento.”

Dados do Censo 2022 e do Ministério do Desenvolvimento Social indicam que há 7,3 milhões de pessoas com deficiência em idade de trabalhar que não recebem benefício assistencial no Brasil. Atualmente, o mercado formal emprega 634.650 pessoas com deficiência ou reabilitadas. Apesar da vigência da Lei de Cotas (Lei nº 8.213/91), desafios como barreiras físicas, falta de acessibilidade e preconceito ainda limitam a inclusão efetiva.

Nesse contexto, iniciativas como a REIS buscam ampliar a empregabilidade e fomentar ambientes corporativos mais diversos, inclusivos e acessíveis.

Agenda estruturada de diversidade

Desde 2018, a Sompo mantém uma área dedicada à Diversidade, Equidade e Inclusão, estruturada nos pilares Gênero, Gerações, Raças e Etnias, Pessoas com Deficiência e LGBTI+. A companhia é signatária de iniciativas como os 10 Compromissos do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, os Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs), da ONU Mulheres e do Pacto Global, além da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, da Sou Segura e do Instituto Ethos.

Em 2022, o CEO da Sompo assinou o Manifesto pela Erradicação da LGBTfobia, reforçando o compromisso institucional com os princípios do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. A agenda de ESG integra o Mapa Estratégico da companhia, com as iniciativas de DE&I inseridas no pilar de responsabilidade com as pessoas.

A Sompo também figura entre as Melhores Empresas para Trabalhar no ranking de Instituições Financeiras da Great Place To Work (GPTW) e foi reconhecida entre as sete empresas de destaque em Saúde Emocional pela consultoria.