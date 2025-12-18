A seguradora Mapfre, em parceria com a Mawdy, empresa do grupo especializada em serviços de assistência 24 horas, coloca em operação um plano especial de atendimento para a alta temporada. A iniciativa tem como objetivo atender ao aumento da demanda por serviços emergenciais, em razão do maior fluxo de veículos nas estradas, da intensificação das chuvas de verão e do crescimento da circulação de pessoas em cidades turísticas.

A iniciativa, batizada de Operação Verão, prevê reforço de equipes e aumento da capacidade de atendimento entre os meses de dezembro e janeiro. A expectativa é realizar mais de 45 mil atendimentos em todo o país, neste período, principalmente relacionados a panes mecânicas, falhas de bateria, troca de pneus, serviços de chaveiro e reboque de veículos.

Para este ano, está prevista a ampliação da estrutura dedicada, com cobertura estendida para mais de 65 cidades que concentram a maior parte da demanda sazonal. Para fortalecer a presença e a agilidade nas regiões mais demandadas, será concedido um bônus à rede de prestadores pela disponibilidade e pelo cumprimento dos padrões de qualidade, garantindo uma remuneração adicional para os atendimentos realizados dentro dos critérios estabelecidos.

“Esse é um período em que os imprevistos aumentam, seja pelo volume de viagens, seja pelas condições climáticas. A operação é desenhada para reduzir o tempo de resposta e evitar que um problema simples vire um transtorno maior”, afirma Roberto De Antoni, diretor de operações da Mapfre.

Uso de canais digitais

Uma das apostas para dar conta do volume é o uso de canais digitais. De acordo com a seguradora, cerca de 30% dos atendimentos devem ser acionados e acompanhados de forma virtual, por aplicativo, portal do cliente ou WhatsApp. A ideia é permitir que o segurado solicite ajuda, acompanhe o status do chamado e receba orientações sem precisar ligar repetidas vezes.

Para Fabiano Sardá, diretor geral da Mawdy, a digitalização tem papel central na experiência do usuário. “O cliente quer resolver rapidamente e seguir com a viagem ou com a rotina. Os canais digitais ajudam a dar mais transparência ao atendimento e reduzem a ansiedade em situações de emergência”, diz.

Além da assistência veicular, o plano também contempla serviços emergenciais residenciais, como chaveiro, eletricista e encanador, demandas que tendem a crescer durante férias prolongadas, quando imóveis ficam vazios ou recebem mais pessoas do que o habitual.

Os serviços funcionam 24 horas por dia, inclusive nos feriados de Natal e Ano Novo. O acionamento pode ser feito pelo SAC da MAPFRE (0800-775-4545), pelo aplicativo ou portal do cliente da seguradora ou via WhatsApp (11) 4004-0101).